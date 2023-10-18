'Denizli'nin geleceği temiz üretimde' için kapanış toplantısı

DSO tarafından yürütülen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün Üreten Şehirler Programı kapsamında GEKA tarafından desteklenen tekstil boya-terbiye sektörünün enerji, su, kimyasal ve hammadde verimliliği bakımından en net fotoğrafının çekildiği “Denizli’nin Geleceği Temiz Üretimde Projesi”nin kapanış toplantısı Denizli Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi.DENİZLİ (İGFA) - “Denizli'nin Geleceği Temiz Üretimde” projesi, tekstil sektörünü kaynak verimliliği ve temiz üretim alanında dönüştürüyor.

Proje kapanış toplantısına Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tekstil ve Ağaç Ürünleri Sanayi Daire Başkanı Ziynet Berna Orhan, TÜBİTAK-MAM Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy, TÜBİTAK-MAM Araştırma Grup Lideri Tuba Budak Duhbacı ve Araştırma Grup Lider Yardımcısı Dr. Recep Partal ve VAT Enerji Hizmetleri A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Gökay Çomoğlu katıldı.

DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, projenin aşamalarından, katettiği mesafelerden ve sağladığı verimliliklerden bahsederek, bu projenin Denizli sanayisinin olduğu kadar Denizli şehrinin de projesi olduğunu belirtti.

Başkan Kasapoğlu ayrıca katılımcılara ve proje destekçilerine teşekkürlerini sunduktan sonra toplantının sonuçlarının Denizli için hayırlara vesile olmasını diledi.

GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan ise yaptığı konuşmada “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Üreten Şehirler Programı kapsamında Ajansımız tarafından desteklenen Projemize, öncelikle emek veren tüm kurumlar, firmalar ve çalışanlara teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. Yılında böyle güzel bir projeye vesile olmak bizler için gurur verici. Hem ihracatta hem üretimde dünya liginde mücadele eden hem de çevreye duyarlı, verimliliği, yeniliği önemseyen sanayi kuruluşlarımızla birlikte çalışmak ta bir o kadar gurur kaynağı bizim için.Projedeki hizmetleri sağlayan, layığıyla proje faaliyetlerini gerçekleştiren TUBİTAK kurumumuza ve değerli ekibine özellikle teşekkür ediyorum.Temiz üretim konusunda önceki yıllarda başladığımız çalışmaların ve desteklerin devam edeceğini ifade etmek isterim. Ajans olarak yeşil ve dijital dönüşümü odağımızda tutarak çalışmalarımıza devam edeceğiz.Projemizin sonuçlarının ülkemize, bölgemize ve Denizli’ye hayırlı olmasını dilerim” dedi.