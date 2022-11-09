Denizli Merkezefendi'nin 'Merkez Çarşısı' İzmit'ten ilham aldı

İzmit Belediyesi öncülüğünde başarı ile yürütülen ‘İzmit Çarşısı’ projesi, Denizli Merkezefendi Belediyesi’ne örnek oldu. ’Merkez Çarşısı’ adı ile dijital dünyaya açılan projenin lansmanına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de katıldı.DENİZLİ (İGFA) - İzmit Çarşısı projesi Denizil'nin Merkezefendi ilçe belediyesine örnek oldu.

İzmit Belediyesi tarafından yerel ekonomiyi kalkındırma, esnafı, kadın üreticileri ve girişimcileri güçlendirme hedefiyle İzmit Çarşısı adı ile hayata geçirilen e-ticaret platformu son olarak Denizli Merkezefendi Belediyesi ’Merkez Çarşısı’ ile dijital dünyaya açıldı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in de katıldığı lansmanda Merkezefendi Belediyesi ve Good4Trust işbirliğinde kurulan e-ticaret platformu Merkez Çarşısı, kamuoyuna tanıtıldı.

“HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM”

Başkan Hürriyet sosyal medya hesabından Merkez Çarşısı ile ilgili, “Girişimci kadınların çalışma hayatına katılmasını ve daha aktif rol almasını sağlamak amacıyla yerel ekonomiyi kalkındırma, esnafı, kadın üreticileri ve girişimcileri güçlendirme hedefiyle İzmit Çarşısı e-ticaret platformu şimdi de Denizli Merkezefendi Belediyesi ’Merkez Çarşısı’ ile dijital dünyaya açıldı. Merkez Çarşısı’nın Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’a, değerli ekibine Merkezefendi’ye, Denizli’ye ve bütün kadın girişimcilerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.