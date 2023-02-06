Denizli ekipleri deprem bölgesine doğru yola çıktı

Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,4 büyüklüğünde depremin ardından arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak için yola çıktı.DENİZLİ (İGFA) - Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerde de yoğun bir şekilde hissedilen depremin ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak üzere deprem bölgesine doğru yola çıktı. Bu kapsamda, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na ait 2 kaza kırım aracı, 3 arazöz, 1 merdivenli yangın söndürme aracı, 3 destek aracı ve 40 personel ile bölgeye hareket etti. Hep birlikte itfaiyeci duası okuduktan sonra yola çıkan Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin arama kurtarma faaliyetlerine ihtiyaç duyan şehirlere sevk edileceği belirtildi. Öte yandan, Denizli Büyükşehir Belediyesinin Denizli’den deprem bölgesine destek amaçlı yola çıkacak arama kurtarma ekipleri bulunan sivil toplum kuruluşlarına da araç desteği sağladığı belirtildi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde yaşanan deprem dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Adana, Hatay, Osmaniye ve çevre illeri etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileyen Başkan Zolan, devletin tüm imkanları ile yaraları sarmak için teyakkuz halinde olduğunu, arama kurtarma faaliyetleri başta olmak üzere Denizli Büyükşehir Belediyesinin de tüm imkânları ile depremden etkilenen vatandaşların yanlarında olduğunu belirtti.