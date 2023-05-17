Denizli'de kurtuluş coşkusu

Yunanlıların 15 Mayıs 1919’da İzmir'i işgal etmesinden sonra ülkede Milli Mücadele ateşini ilk yakan Denizli, 104 yıl sonra şanlı tarihini bir kez daha yaşadı. Denizlililer 15 Mayıs 1919’da olduğu gibi Denizli Sancağı eşliğinde yürüdü, vatanından ve bayrağından asla vazgeçmeyeceğini haykırdı.DENİZLİ (İGFA) - Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin Milli Mücadele ateşini yaktığı 15 Mayıs 1919 Milli Mücadele Günü, Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği programla kutlandı. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda başlayan etkinliğe, Denizli Vali Vekili Mehmet Okur, Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, gaziler, siyasi parti temsilcileri ve ellerinde Türk bayrakları ile onbinlerce vatandaş katıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve Denizli Sancağı eşliğinde onbinlerce Denizlili Atatürk Caddesi'ni takip ederek Kayalık Caddesi'ne buradan ise 104 yıl önceki gibi Bayramyeri Meydanı'na kadar yürüdü. Buradaki programda Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Halk Oyunları Topluluğu bir gösteri sundu.

Denizli tarihi derinliği olan bir ildir

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bugün bu topraklarda hür ve bağımsız yaşıyorsak bunun bedelini ödeyen kahramanlar sayesinde olduğunu söyledi. Anadolu’nun çok büyük mücadelelerden sonra Türk milletine yurt olduğunu anlatan Başkan Osman Zolan, 1071 Malazgirt Savaşı ile başlayan yürüyüşte çok büyük fedakarlıklar yapıldığını belirtti. Bu noktada Denizli’nin tarihi derinliği olan bir il olduğunu, Anadolu'nun tapusunun alındığı Kazıkbeli Savaşı ile Miryokefalon Savaşı’nın bu topraklarda yaşandığını ve ecdadın düşmana geçit vermediğini vurgulayan Başkan Zolan, “Bu mücadele bitti mi? Hayır. Bugün de bizi bu topraklardan farklı yöntemlerle atmaya çalışıyorlar. Bazen dost gibi gözüküyorlar, bazen sinsice yaklaşıyorlar. Uyanık olmamız, bir ve barbar olmamız gerekiyor” diye konuştu.

Başkan Zolan fetvayı okudu

İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesinden 4 saat sonra Denizli’de yaşananları anlatan Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bizim değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Biz kendi değerlerimize, kahramanlarımıza sahip çıkmazsak çocuklarımız, gençlerimiz başka ülkelerin sanal kahramanlarının peşinden gider. Deniz'in kahramanı Müftü Ahmet Efendi'dir, Server Gazi’dir, Mehmet Gazi’dir, Fahri Akçakoca’dır. Buna benzer birçok kahramanımız var. Bizim onları anlatmamız, geleceğe aktarmamız gerekiyor” dedi. Denizli’nin kurtuluş günü olmadığını çünkü Anadolu Türk milletine yurt olduğundan beri bu şehre düşman postalı girmediğini vurgulayan Başkan Zolan, birlik ve beraberlik çağrısı yaparak, “Hepimizin farklı dünya görüşleri olabilir. Farklı renkleri sevebiliriz. Ama vatanımızdan ve bayrağımızdan asla vazgeçemeyiz” ifadelerini kullandı. Başkan Zolan konuşmasının ardından Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin 104 yıl önce Bayramyeri Meydanı'nda Milli Mücadele ateşini yaktığı fetvayı okudu.

Denizli’nin gurur günü

Denizli Vali Vekili Mehmet Okur ise, Denizli için tarihi günlerden biri olduğunu belirterek, Denizlililerin 15 Mayıs 1919’da Müftü Ahmet Hulusi Efendi önderliğinde işgale, haksızlığa ve zulme karşı gelerek milli mücadele ateşini yaktığını söyledi. Kuvayı Milliye ruhunun ülkeyi baştan sona sarmasına öncülük eden 15 Mayıs Milli Mücadele Günü’nün şanlı bir direnişin başlangıcı olduğunu kaydeden Okur, bu tarihin Denizli’nin gurur günü olduğunu vurguladı.