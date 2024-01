Denizli Büyükşehir’in şefkat yuvası can dostları ağırlıyor

Sokak hayvanlarına 5 yıldızlı otel konforunda hizmet veren Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı, 2023 yılında 28.665 can dostu misafir etti. Geçen yıl canbulans ile 4 bin 400 can dostun hayata tutunması sağlayan tesiste 1.018 sokak hayvanı da kalıcı sıcak bir yuvaya kavuştu.DENİZLİ (İGFA) - Denizli’de 4 Ekim 2018 Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde ilk misafirlerini ağırlamaya başlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı, can dostlara 5 yıldızlı otel konforunda hizmet vermeye devam ediyor. Sokak hayvanlarına yönelik daha modern ve konforlu şartlarda hizmet sağlamak amacıyla Denizli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği tesis, bakımdan tedaviye, eğitim çalışmalarından, serbest gezi parkurları ve dinlenme alanlarına kadar birçok yönüyle Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. 135 bin metrekare alana kurulu Türkiye’nin en büyüklerinden biri olan tesis 2023 yılında 28 bin 665 sokak hayvanı misafir ederek, aşı, ameliyat, bakım ve tedavilerini gerçekleştirdi. Tesis açıldığı günden bugüne dek ise toplam 54 bin 820 hayvanın bakım ve tedavileri gerçekleştirildi.

Tesis hasta, kaza geçirmiş ve yaralı can dostların tedavilerini yapmasının yanında sokak hayvanı sahiplenmek isteyen vatandaşların da imdadına yetişti. Geçen yıl bin 018 sokak hayvanını sahiplendiren tesis, hizmete girdiği günden itibaren ise 6 bin 183 can dostuna sıcak bir yuva buldu. Sokak hayvanlarının yanında vahşi doğaya da el uzatan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi, yaralı halde getirilen kartal, atmaca, tilki, sincap ve leylek gibi 87 yabani hayvanı da sağlığına kavuşturarak doğal yaşamına döndürdü. 2022 yılında hizmete alınan ilk yardım aracı canbulans (sokak hayvanı ambulansı) ile yaralı veya yardıma muhtaç sokak hayvanının imdadına koşan merkez 4 bin 400 can dostun da acil müdahale ile hayata tutunması sağladı.