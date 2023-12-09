Son Dakika

Denizli Büyükşehir kültürel değerleri geleceğe taşıyor

YAŞAM 09.12.2023, 17:00
Denizli Büyükşehir kültürel değerleri geleceğe taşıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası birbirinden renkli gösterilerle sürüyor.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Yıldızlar/Gençler Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası birbirinden renkli gösterilerle devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Suat Aksu, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bayrak seremonisinin ardından açılış konuşması gerçekleştiren Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Aksu böyle bir organizasyonun gerçekleşmesine vesile olan Başkan Zolan ve emek veren herkese teşekkür etti. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman da, Denizli olarak her alanda olduğu gibi bu tür organizasyonlarla marka şehir olma yolunda gayret ettiklerini belirterek, kendilerine her türlü imkanı sunan Başkan Osman Zolan’a şükranlarını sundu.

Başkan Zolan: “Ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, şampiyona için kente gelen sporcuları tebrik ederek, tüm takımlara başarılar diledi. Şampiyonaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Zolan, “Öncelikle Federasyon Başkanımıza böyle bir etkinliği Denizli’ye verdikleri için çok teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir yarış olur, sporcularımız burada güzel bir performans ortaya koyar ve herkes buradan yeni dostluklar, kardeşlikler kurarak ayrılır. Hepimiz heyecanlıyız, başarılar diliyorum” diye konuştu. Türk kültürünün ayrılmaz bir parçası olan halk oyunlarının önemini vurgulayan Başkan Zolan, “Denizli’mizi halk oyunlarımızla buluşturuyor, kültürel değerlerimizi geleceğe taşıyoruz. Tüm hemşehrilerimi 10 Aralık’a kadar sürecek halk oyunları müsabakalarını izlemeye davet ediyorum” dedi.

Performanslar büyük beğeni topladı

Konuşmaların ardından başlayan halk oyunları takımlarının performansları büyük beğeni topladı. Kulüpler, Halay, Horon, Zeybek, Kafkas, Bar, Karşılama, Kaşık ve Teke yöresinin oyunlarını hakemlerin ve izleyicilerin beğenisine sundu. Sarayköyspor, Geleneksel Düzenlemeli Dal kategorisinde Türkiye Şampiyonu olurken, Nefestanbul Spor Kulübü ikinci, Seyhan Belediyesi Spor Kulübü ise üçüncü olmaya hak kazandı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Yıldızlar/Gençler Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası 10 Aralık Pazar gününe dek Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde devam edecek.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 15 40
2. Fenerbahçe 14 37
3. Beşiktaş 14 26
4. Kayserispor 14 26
5. A.Demirspor 15 23
6. Trabzonspor 14 23
7. Antalyaspor 15 23
8. Kasımpasa 15 21
9. Rizespor 14 21
10. Hatayspor 14 18
11. Karagümrük 15 17
12. Ankaragücü 14 17
13. Sivasspor 14 15
14. Gaziantep FK 14 15
15. Konyaspor 14 14
16. Samsunspor 15 14
17. Pendikspor 14 13
18. Başakşehir 14 12
19. Alanyaspor 14 11
20. İstanbulspor 14 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 14 36
2. Kocaelispor 15 32
3. Göztepe 14 26
4. Bandırmaspor 15 26
5. Bodrumspor 15 25
6. Gençlerbirliği 14 24
7. Sakaryaspor 14 23
8. Ahlatçı Çorum FK 14 20
9. Keçiörengücü 15 19
10. Erzurumspor 14 18
11. Ümraniye 15 18
12. Manisa FK 14 17
13. Boluspor 14 16
14. Adanaspor 14 15
15. Şanlıurfaspor 14 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 15 13
18. Giresunspor 14 9
19. Altay 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 37
2. Arsenal 15 36
3. Aston Villa 15 32
4. M.City 15 30
5. Tottenham 15 27
6. M. United 16 27
7. Newcastle 15 26
8. Brighton 16 25
9. West Ham United 15 24
10. Chelsea 15 19
11. Brentford 16 19
12. Wolves 16 19
13. Bournemouth 16 19
14. Fulham 15 18
15. Crystal Palace 16 16
16. Nottingham Forest 16 14
17. Everton 15 10
18. Burnley 16 10
19. Luton Town 15 9
20. Sheffield United 16 8
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Girona 15 38
3. Barcelona 15 34
4. Atletico Madrid 14 31
5. Athletic Bilbao 15 28
6. Real Sociedad 15 26
7. Real Betis 16 26
8. Las Palmas 16 24
9. Getafe 16 22
10. Valencia 16 19
11. Rayo Vallecano 15 19
12. Villarreal 15 16
13. Deportivo Alaves 16 16
14. Osasuna 15 15
15. Sevilla 14 13
16. Cadiz 15 12
17. Mallorca 15 11
18. Celta Vigo 15 9
19. Granada 15 7
20. Almeria 15 4