Denizli Büyükşehir, Hatay’ı yalnız bırakmadı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk anından itibaren tüm imkanlarını seferber eden Denizli Büyükşehir Belediyesinin toplamda 102 iş makinesi ve aracı ile 261 personeli, Hatay’da can kurtarmak için mücadele ediyor.DENİZLİ (İGFA) - Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından seferberlik başlatan Denizli Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesindeki ekip, iş makinesi ve araç sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor. Depremin olduğu gün sabaha karşı Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na ait 2 kaza kırım aracı, 3 arazöz, 1 merdivenli yangın söndürme aracı, 3 destek aracı ve 40 personelini deprem bölgesine sevk eden Denizli Büyükşehir Belediyesi bölgedeki ekip, iş makinesi ve araç sayısını artırmayı sürdürdü. Deprem bölgesindeki ihtiyaca göre bölgeye takviye yapmaya devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar 42 iş makinesi, 8 kamyon, 1 akaryakıt tankeri, 2 tam donanımlı içme suyu tamiri aracı, 5 ambulans, 3 sulama tankeri, 3 arazöz, 1 merdivenli araç, 4 otobüs, 7 minibüs ve 26 çeşitli aracını Hatay’a sevk etti. Bunların yanında 261 personelini de Hatay’a gönderen Denizli Büyükşehir Belediyesi, AFAD koordinasyon merkezinin gösterdiği bölgelerde arama kurtarma faaliyetlerinde can kurtarmak için mücadelesini sürdürüyor.

“Bir insanımıza bile dokunabilirsek ne mutlu bize”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, deprem haberinin alındığı ilk andan itibaren Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi. Depremin olduğu gün sabaha karşı hemen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerini bölgeye sevk ettiklerini, bunun ardından ise ihtiyaca göre iş makinesi, ambulans ve diğer gerekli araç, ekipman ve personeli de deprem bölgesine gönderdiklerini anlatan Başkan Zolan, “Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz ilk andan itibaren canhıraş bir şekilde bölgede mücadele veriyor. Ekiplerimizin enkaz altından sağ çıkardığı kardeşlerimizin zaman zaman sevindirici haberlerini de alıyoruz. Bir insanımıza bile dokunabilirsek ne mutlu bize. Tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yaralarını sarmaya devam edeceğiz. Allah’ım güç kuvvet versin. Gönüllü bir şekilde bölgeye akın eden tüm çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum” dedi.