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Denizli Büyükşehir'den Üreten Kadınlar Festivali

YAŞAM 18.11.2023, 15:15
Denizli Büyükşehir'den Üreten Kadınlar Festivali

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali ikinci kez kapılarını açtı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi ilkini geçen eylül ayında düzenlediği Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali’nin ikincisi kapılarını açtı. Türk el sanatlarıyla uğraşan kadın girişimci ve kadın sanatkârların desteklenmesi, gelişmelerine yardımcı olunması, unutulmaya yüz tutmuş sanat ve zanaatların yaşatılması ve aile bütçelerine katkı sağlamaları amacıyla ikincisi düzenlenen Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali’nin açılışı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Türk Halk Müziği sanatçısı Şükriye Tutkun, davetliler ve çok sayıda kadın girişimci katıldı. Başkan Osman Zolan açılışta yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesi olarak şehri daha ileriye ve güzele taşımak için altyapıdan üstyapıya, spor alanlarından parklara birçok alanda hizmet verdiklerini söyledi.

Denizli’nin parmakla gösterilen bir şehir haline geldiğini anlatan Başkan Zolan, “Bu tablonun ortaya çıkmasında hanım kardeşlerimizin sabrı, desteği ve çalışması var” dedi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin tüm imkanlarıyla kadınlara destek verdiğini kaydeden Başkan Zolan, başta spor, el beceri ve mesleki kurslar olmak üzere kadınlara yönelik birçok proje yaptıklarını, bunların yanında Mikrokredi Ofisi ile girişimci kadınlara sermaye ve yer desteği sağladıklarını anlattı. Kadınların el emeği, göz nuru ürünlerini festivalde satarak aile ekonomilerine katkı sağlamalarını arzu ettiklerini belirten Başkan Zolan, şöyle konuştu: “Festivalimizin ilki yoğun ilgi gördü. Üreten Kadınlar Festivalimiz şehrimize ayrı bir güzellik getirecek. Kadınlarımıza ayrı bir güç verecek. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışan, üreten kadınların yanında olmaya devam edeceğiz. Kadınların güçlü yürüyüşlerine Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak destek olmaya devam edeceğiz.”

Konuşmanın ardından Başkan Zolan ve beraberindekiler festivalin açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından Denizlililerle buluşan ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Şükriye Tutkun vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Böylesi önemli bir festivalde bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Tutkun, “Bu güzel organizasyona emek veren ve festivalin düzenlemesine imkan sunan başta Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarının ve el becerilerimizin korunarak sonraki nesillere aktarılmasının da hedeflendiği festivalde kadın üretici ve girişimcilerin ürünlerini sergileyeceği 245 stant yer alıyor. Türk el sanatlarından ev tekstili ve hazır giyime çok farklı el emeği göz nuru ürünlerin sergileneceği festivalde, ahşap işçiliği, bijuteri, bakırcılık, takı tasarım, dikiş, örücülük, geleneksel giysili bebek yapımcılığı, bıçakçılık, cam işçiliği, çömlekçilik, dericilik, dokumacılık, gümüşçülük, geri dönüşümden yapılmış süs eşyaları, minyatür objeler, sepetçilik, kozmetik, cilt bakımı, seramik işçiliği, çini, Türk süsleme sanatları (tezhip, hat, minyatür, ebru), tel kırma, nakış, iğne oyası gibi geleneksel Türk el sanatlarından örnekler yer alıyor. Ayrıca yöresel ev yapımı kuru gıda, pasta, salça reçel, turşu gibi gıdalar da festivalde bulunuyor. Festival süresince sihirbaz gösterimi, bando konseri, yüz boyama, palyaço, sosis balon dağıtımı, planetaryum gösterimleri ve flash mob etkinlikleri yapılacak.

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