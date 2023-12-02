Denizli Büyükşehir'den Minyatür Dokuma Tezgâhları sergisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, tamamen el yapımı olan, ahşap veya pirinç malzeme kullanarak yapılan çoğu motorlu, geleneksel minyatür dokuma tezgahlarını Denizlili sanatseverlerle buluşturdu.DENİZ Lİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, tekstilin başkenti Denizli’de dünyadaki tek minyatür dokuma tezgahı koleksiyonu olan AYS Minyatür Dokuma Tezgahlarını Denizlili sanatseverler ile buluşturuyor.

Aslen Denizli Babadağ kökenli Abdullah Yurtsever’in hiç bir teknolojik yardım almadan tamamen el yapımı olan, ahşap veya pirinç malzeme kullanarak yapılan çoğu motorlu, geleneksel minyatür dokuma tezgahları görücüye çıkacak. Sergi Turan Bahadır Sergi Salonu’nda kapılarını açtı.

Sergi 14 Aralık Perşembe günü saat 17.00’ye dek ziyaret edilebilecek.

