Denizkent Kafe’de “Glutensiz Menü” dönemi başladı

Karşıyaka Belediyesi, Kent A.Ş bünyesinde faaliyet gösteren Denizkent Kafe Tesisleri; çölyak, fenilketonüri, otizm, haşimato ve tiroid hastalarına yönelik özel menü hazırladı. Glutensiz besinlerden oluşan menü, daha ilk günden hastaların ilgisi ile karşılaştı.İZMİR (İGFA) - Glutensiz menüyü belediyeye ait bir tesiste hizmete sunmaktan mutlu olduklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, menünün İzmir Glutensiz ve Organik Yaşam Derneği iş birliğiyle düzenlenen tanıtım etkinliğinde hasta ve hasta yakınlarıyla bir araya geldi. Özellikle çölyak hastalarının restoran ve kafelerde yiyecek bulamadıklarını belirten İzmir Glutensiz ve Organik Yaşam Derneği Başkanı Erkan Canoğlu, “Bu yapılan uygulama, bizim için çok önemli. Dernek olarak Karşıyaka Belediye Başkanı’na bir çağrıda bulunduk. Çölyaklı bireylerin sosyal hayatta gittikleri yerlerde yemek yiyemedikleri ve arkadaş ortamında sosyalleşemediklerini ilettik. Başkanımız da bizleri kırmayarak glutensiz menü oluşturdu. Karşıyaka Belediyesi’nin yapmış olduğu bu uygulama umarım tüm belediyelere örnek olur. Bizler dışarı çıktığımız zaman yiyeceklerimizi yanımızda taşımak zorunda kalıyorduk. Burada ise ürünlere daha kolay ulaşabileceğiz” diye konuştu.

Sağlıklı Ve Lezzetli

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da, “Bu güzel ortamı görmek inanın beni aşırı derecede duygulandırdı. Çocuklarımıza karşı çok daha büyük sorumluluğumuz var. Geldiğimde gördüm ki daha önceden tanıdığım bazı dostlarımın ailelerinde de bu hastalıkla mücadele edenler varmış. Bu uygulamayı çok daha önce yapmamız gerektiğini gördüm. Çocuklarımızın huzur içinde sağlıklı ve lezzetli ürünler tüketmesi için söz veriyorum. Sizlerin de desteğiyle yaşatacağız ve büyüteceğiz” ifadelerini kullandı.

Denizkent Kafe Tesisleri’nde glutensiz beslenen vatandaşlar için oluşturulan menüde kahvaltıdan pizzaya, hamburgerden kurabiyeye kadar geniş bir besin çeşitliliği bulunuyor. İlerleyen süreçte ürün çeşitliliğinin ve hizmet kalitesinin artırılması için tesis çalışanlarına yönelik eğitimler de düzenleneceği belirtildi.