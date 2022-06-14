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Denizin metrelerce altından Bursa’ya selam çaktılar!
YAŞAM 14.06.2022, 11:34
Bursa’nın ilk dalgıç ekibine sahip Tan Okulları öğrencileri Ayvalık’ta bir başarıya daha imza attı.Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - Bursa'nın ismini 50 yıldır sporun her dalında başarıyla dalgalandıran Özel Tan Okulları, ilk dalgıç ekibine sahip öğrencileriyle Ayvalık'ta yeni bir başarıya imza attı.
Özel Tan Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Erten Kayan, Bursa’nın ilk dalgıç kulübü olarak öğrencilerinin Ayvalık’ta denizin metrelerce altındaki eğitimlerinde Bursa'ya selam çaktıklarını söyledi. Yeni bir rekora da imza atan öğrencileri tebrik eden Kayan, "Öğrencilerimizi eğitimlerinde okulumuzun hanesine yazdırdıkları bu başarıdan dolayı tebrik ediyor, eğitmenlerini kutluyorum” dedi.
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