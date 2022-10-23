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Denizden rekortmenin çıkarttığı atıklar ödül heykeline dönüşüyor

YAŞAM 23.10.2022, 11:00
Denizden rekortmenin çıkarttığı atıklar ödül heykeline dönüşüyor

Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları’nın ana sponsoru olan DHL Express Türkiye, Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen ve ünlü sanatçı Seçkin Pirim ile deniz temizliğine dikkat çekmek amacıyla özel bir proje hayata geçirdi.İSTANBUL (İGFA)- İstanbul Caddebostan’da yaptığı özel dalışta proje için atık toplayan Şahika Ercümen, deniz yaşamının tüm ekosistem için hayati önem taşıdığını belirterek, "DHL Express Türkiye ile gerçekleştirdiğimiz denizlerden atık toplama projesinin de bu konudaki farkındalığı artırmaya yönelik atılan önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Çıkan atıkların özel bir ödüle dönüşmesi ve deniz sporları alanındaki en prestijli organizasyonlardan biri olan Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları’nın kazananına verilecek olması da heyecan verici” dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan DHL Express Türkiye Ticari Birimlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Selver Yıldız Küçükkoyuncu da, sürdürülebilirlik konusunda çalışmayı öncelikli sorumluluk alanları arasında gördüklerini ifade etti.

Dünyanın ilk doğa dostu lojistik ürününü geliştirmekle kalmayıp, sıfır emisyon hedefi koyan ilk lojistik şirketi olduklarını belirten Küçükkoyuncu, “Sektörümüzün en geniş kapsamlı doğa dostu lojistik çözümleri portföyünü sunuyoruz. Sürdürülebilirlik alanında daha büyük etkiler yaratmak her zaman öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu anlayışla milli sporcumuz Şahika Ercümen ile hayata geçirdiğimiz bu proje aracılığıyla deniz temizliği konusunda farkındalık yaratacağımızı düşündük. İklim krizinin etkilerini her sene daha fazla hissettiğimiz bu dönemde son yıllarda gündeme gelen Marmara Denizi’nin kirliliği konusuna dikkat çekmek istedik. Bununla birlikte dünyada tanınan sanatçımız Seçkin Pirim'in atıklardan bir ödül heykelciği tasarlaması geri dönüşümle ne denli yüksek değer yaratılabileceğinin bir örneği. Buna aracı olmaktan dolayı çok gururluyuz" diye konuştu.

DHL Express Türkiye, deniz temizliği alanındaki çalışmaları desteklemek amacıyla DenizTemiz Derneği/TURMEPA’ya da projeye dahil olan tüm yarışçılar adına bağışta bulunuyor.

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