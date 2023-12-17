Son Dakika

Denizden mikroplastik topladılar

YAŞAM 17.12.2023, 09:30
Denizden mikroplastik topladılar

Deniz süpürgesi ve fiber tekneyle daha büyük boyutlardaki katı atıkları uzun süredir temizleyen ekipler, mikro boyutlardaki atıkları temizlemek için uygun ekipmanlarla çalışmaya başladı. Gözenekli file sistemi oluşturan ekipler, her gün deniz yüzeyinden mikroplastik topluyor.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi’ne bağlı Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğü ekipleri, denizdeki mikroplastikleri temizlemek için harekete geçti. Deniz süpürgesi ve fiber tekneyle daha büyük boyutlardaki katı atıkları uzun süredir temizleyen ekipler, mikro boyutlardaki atıkları temizlemek için uygun ekipmanlarla çalışmaya başladı. Gözenekli file sistemi oluşturan ekipler, her gün deniz yüzeyinden mikroplastik topluyor.

Denizlerde son yıllarda tahminlerin üzerinde artan ve deniz ekosistemini tehdit eden mikroplastikleri Mersin denizinden arındırmak isteyen ekipler, uygun ekipmanlarla temizliğe başladı. Ekipler, temizlik aparatının ucuna yerleştirdikleri ince dokulu gözenekli fileler sayesinde kıyıdan temizlik yaparken, zaman zaman da aynı temizliği teknelerle açılarak yapıyor. Çok minik olan mikroplastikleri toplayabilen fileler, deniz canlılarının mikroplastik yutmalarını da minimuma indirmiş oluyor.

Teymur: “Mikroplastikler, besin zinciri yoluyla insanlara kadar ulaşmaktadır”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğü’nde görev yapan Kaptan Pelin Teymur, “Akdeniz’de deniz kirliliğinin ana kaynağı yüzde 85 kara kaynaklı, yüzde 15 gemi kaynaklıdır. Kara kaynaklı ve gemi kaynaklı kirliliklerde de, denizlerimizde karşılaştığımız en yoğun kirlilik çeşidi plastik kirlilikleridir. Yapılan bilimsel araştırmalara göre, Akdeniz’deki atıkların yaklaşık yüzde 95’inin plastik atık olduğunu gösteriyor” dedi.

Plastik atıkların doğada dönüşüm sürelerinin çok uzun olduğunu belirterek; bu plastiklerin doğaya, insanlara ve deniz canlılarına zarar verdiğini söyleyen Teymur, “Plastik atıklar, besin zinciri yoluyla deniz canlılarına, deniz canlılarından insanlara ve insan kanına kadar ulaşmış tehlikeli bir kirlilik çeşidini oluşturmaktadır. 5 milimetreden küçük plastiklere mikroplastik deniliyor ve bunların temizlenmesi ciddi bir çalışma gerektiriyor” diye konuştu.

“Çok küçük plastiklerin dahi geçemeyeceği, gözenekli bir file sistemi oluşturduk”

“Mikroplastiklerin temizlenmesi ve özellikle de deniz yüzeyinden toplanması çok zor” diyen Teymur, mikroplastiklerin toplanabilmesi için yapılan çalışmalardan bahsederek, “Çalışma arkadaşlarımızla çeşitli araştırmalar ve geliştirmeler yapıyoruz. Çok küçük plastiklerin dahi geçemeyeceği şekilde, el işçiliği ile gözenekli bir file sistemi oluşturduk. Personelimiz karadan bu file ile deniz üzerindeki çöpleri her gün topluyor. Aynı zamanda deniz aracımız da düzenli olarak deniz yüzeyinde günlük çöp topluyor. Çıkan çöplerde şunu görüyoruz; büyük parçalar deniz süpürgesi ile alınabiliyor, ama çok küçük parçalar kaçtıkları için en güzel sistem file sistemi” ifadelerini kullandı.

“Sistemi, deniz araçlarına da entegre edebilmek için çalışıyoruz”

Deniz yüzeyinden topladıkları çöplerin büyük çoğunluğunu plastik atıkların oluşturduğunu sözlerine ekleyen Teymur, “Örneğin bu hafta bir ton çöp topladık ve bir tonluk çöpün yaklaşık 800 kilogramı plastik atıktı. File sistemine ek olarak, Denizcilik Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nde çalışan teknik ekipten arkadaşlarımızla, bunu deniz araçlarına entegre edebileceğimiz bir otomasyon sistemi üzerinde çalışıyoruz. İlerleyen günlerde bunu geliştirip denizlerimizde kullanmayı planlıyoruz. Duyarlı vatandaşlarımızdan da şunu talep ediyoruz; çöpü toplayarak bitiremeyiz. Çöpün denize ulaşmaması, doğaya ulaşmaması için lütfen plastik atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın, az kullanmaya çalışın veya çöpü kaynağında ayrıştırarak bizlere destek olun” dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 15 40
2. Galatasaray 15 40
3. Kayserispor 15 29
4. Trabzonspor 15 26
5. Beşiktaş 15 26
6. A.Demirspor 15 23
7. Antalyaspor 15 23
8. Rizespor 15 22
9. Kasımpasa 15 21
10. Hatayspor 15 18
11. Ankaragücü 15 18
12. Sivasspor 15 18
13. Karagümrük 15 17
14. Başakşehir 15 15
15. Gaziantep FK 15 15
16. Konyaspor 15 14
17. Samsunspor 15 14
18. Alanyaspor 15 14
19. Pendikspor 15 13
20. İstanbulspor 15 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 39
2. Kocaelispor 15 32
3. Göztepe 15 29
4. Bandırmaspor 15 26
5. Sakaryaspor 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Gençlerbirliği 15 24
8. Ahlatçı Çorum FK 15 23
9. Keçiörengücü 15 19
10. Boluspor 15 19
11. Manisa FK 15 18
12. Erzurumspor 15 18
13. Ümraniye 15 18
14. Adanaspor 15 16
15. Şanlıurfaspor 15 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 15 13
18. Giresunspor 15 9
19. Altay 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 37
2. Arsenal 16 36
3. Aston Villa 16 35
4. M.City 17 34
5. Tottenham 17 33
6. Newcastle 17 29
7. M. United 16 27
8. Brighton 16 26
9. West Ham United 16 24
10. Chelsea 17 22
11. Fulham 17 21
12. Brentford 16 19
13. Wolves 16 19
14. Bournemouth 16 19
15. Crystal Palace 17 17
16. Everton 17 16
17. Nottingham Forest 17 14
18. Luton Town 16 9
19. Burnley 17 8
20. Sheffield United 17 8
Takımlar O P
1. Girona 16 41
2. Real Madrid 16 39
3. Barcelona 17 35
4. Atletico Madrid 16 34
5. Athletic Bilbao 17 32
6. Real Sociedad 16 29
7. Real Betis 16 26
8. Getafe 17 25
9. Las Palmas 16 24
10. Valencia 17 20
11. Rayo Vallecano 17 20
12. Osasuna 17 19
13. Deportivo Alaves 16 16
14. Villarreal 16 16
15. Mallorca 16 14
16. Sevilla 16 13
17. Celta Vigo 17 13
18. Cadiz 16 13
19. Granada 17 8
20. Almeria 16 4