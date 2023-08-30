Denizde Türk Bayrağı gururu

Denizlerimizin korunması ve sürdürülebilir bir gelecek için adımlar atmaya devam eden Samsun Büyükşehir Belediyesi önderliğinde denizde çöp toplama etkinliği düzenlendi. Denizin derinliklerinde Türk Bayrağı ve Mavi Bayrak açan ekipler, çevre bilincinin önemine dikkat çekti.SAMSUN (İGFA) - Çevre kirliliğine dikkat çekmek ve denizlerimizin geleceğini güvence altına almak amacıyla çalışmalarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi önderliğinde Çobanlı iskelesinde deniz dibinde çöp toplama etkinliği düzenledi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, 19 Mayıs Rotary Kulübü üyeleri ve Samsun Dalış Okulu öğrencilerinin yer aldığı etkinlikte dalgıçlar, deniz dibinde bulunan çöp ve benzeri eşyaları toplayarak Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin iskele önünce kurduğu ilgili alana getirdi. Dalgıçlar daha sonra denizde Mavi Bayrak ve Türk Bayrağı açarak deniz temizliği ve çevre bilincine dikkat çekti.

‘TEMİZ DENİZLER, SAĞLIKLI GELECEĞİN ANAHTARI’

Denizlerimizin temizliği ve sağlığı için atılacak her adımın, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmada önemli olduğunu vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Temiz denizler, sağlıklı geleceğin anahtarı. Denizlerimizin geleceği, hepimizin elinde. Küçük değişiklikler yaparak deniz kirliliğine karşı mücadeleye destek olabiliriz. Plastik kullanımını azaltmak, geri dönüşümü teşvik etmek ve denizlere duyarlı davranmak, denizlerimizin korunmasında büyük fark yaratacaktır" şeklinde konuştu.

‘ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ’

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren belirten Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik İşleri Sorumlusu Muhammet Fatih Yıldız ise, “ Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak bugün burada 19 Mayıs Rotary Kulübü, Samsun Dalış Okulu ve İtfaiye Dairesi Başkanlığımızın da desteğiyle çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bu etkinliği düzenlendik. Biz de ekip arkadaşlarımızla hem mavi bayraklı plajlarımızdaki hem de kumsallarımızdaki çalışmaları hız kesmeden sürdürüyoruz” dedi.

‘AMACIMIZ FARKINDALIK YARATMAK’

Florası ve faunası ile Karadeniz’in hepimizin sahip çıkması gereken bir deniz olduğunu söyleyen 19 Mayıs Rotary Kulübü Başkanı Selçuk Tanrıverdi, “Türkiye’de soframıza gelen balıkların yüzde 70’i Karadeniz’den çıkıyor ve deniz kirliliğinin yüzde 90’ı karasal etmenlerden oluşuyor. Bu yüzden hepimize sorumluluk düşüyor. Bizim amacımız da bu sorumluluk için farkındalık yaratmak. Bu aktiviteyi, gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum, çok teşekkür ederim” diye konuştu.

‘MAVİ VATANIMIZI KORUMALIYIZ’

Denizlerin korunması ve temiz tutulmasına dikkat çeken Samsun Dalış Okulu Başkanı Serdar Bostancı ise, “Mavi vatanımızı daima korumak durumundayız. Suyun bize sunduğu nimetlerden son derece yararlanmamız lazım. O yüzden bir farkındalık olsun diye bu etkinliği düzenledik. Umarım bundan sonraki yıllarda da devam eder. Bu farkındalığı oluştururuz ve mavi bayraklı plaj sayımız artar” şeklinde görüşlerini ifade etti.