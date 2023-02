Denizde balıkların yuva sevinci!

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşık 1 yıl önce denize bıraktığı yapay resifler, başta balıklar olmak üzere birçok deniz canlısına yuva oldu.MERSİN (İGFA) - İklim değişikliği nedeniyle tahrip olan deniz canlı yaşamı, artan mikroplastik ve tür sayılarının azalması gibi etkenleri göz önünde bulunduran Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği proje ile denizde birçok noktaya yapay resif bırakmıştı.

Galatasaray Meydanı civarında belirli aralık ve derinliklerde denize bırakılan ve 3 ay gibi bir sürede deniz canlılarının yaşam alanı olan yapay resiflerde, canlı sayısı her geçen gün artıyor. Pek çok canlı için barınma, beslenme ve üreme alanı olan yapay resifler, ağlara takıldığı için kaçak avcılığa da engel oluyor.

Yıldız: “Yapay resiflerimiz, doğal resif haline dönüşme yolunda”

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma Amiri Kasım Yıldız, yapay resifleri belirli aralıklarla kontrol ettiklerini söyleyerek, ilk 3 aydan sonra canlı yaşamının oluşmaya başladığını belirtti. Yıldız, “Üçüncü ayında ilk yaptığımız çekimlerde resiflerimizin canlı ekosistemine uyum sağladığını ve canlı yaşamın oluştuğunu gözlemledik. Yaptığımız kontrollerde her geçen gün canlı yaşamın arttığını, yapay resiflerimizin doğal resif haline dönüşme yolunda olduğunu fark ettik. Küçük balıklar yapay resiflerimizi korunaklı bir bölge olarak kendisine yuva yapıyor ve bunların her geçen gün sayıları artıyor. Ayrıca canlı yaşamının her geçen gün bir tık daha üst basamağa taşındığını görmekteyiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak attığımız resiflerimiz, Mersin'in deniz coğrafyası için yapılmış büyük bir çalışma” dedi.

Kutlu: “Amacımız türlerin çoğalmasını sağlamak ve yasa dışı avcılığı ortadan kaldırmak”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda Ziraat Yüksek Mühendisi olarak görev yapan Aylin Kutlu projenin amacından bahsederek, “Amacımız Mersin bölgesinde yaşayan deniz canlılarının yaşam alanının artırılması, türlerin çoğalmasının sağlanması ve yasa dışı avcılığın ortadan kaldırılması. Yapay resiflerin atılacağı bölgenin uygunluk raporu istendi. Bu uygunluk raporu alınırken, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’nden de destek alındı” dedi.

Mezitli’de Galatasaray Meydanı bölgesinde belirli aralık ve derinliklerde 14 yapay resif bırakıldığını sözlerine ekleyen Kutlu, gözlem sürecinin sürdüğünü ifade ederek, “Bu süreç içerisinde yapay resifler üzerinde doğal yaşamın oluştuğu, türlerde artış sağlandığı gözlemlendi. Yine yapay resifler üzerinde ağların bulunduğu, yani yasa dışı avcılığın önüne geçildiği de görüldü. İtfaiye Dairesi’ndeki dalgıç personelle birlikte gözlem süreci devam ediyor” ifadelerine yer verdi.