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Denizcilik ve sanat The Bodrum Cup'ta bir arada

YAŞAM 17.10.2022, 16:53
Denizcilik ve sanat The Bodrum Cup'ta bir arada

34 yıldır Bodrum'da denizcilik ve yelken tutkunlarını bir araya getiren The Bodrum Cup, American Hospital isim sponsorluğuyla başladı.MUĞLA (İGFA) - American Hospital The Bodrum Cup, bir kez daha unutulmaz yarışlar, özel etkinlikler ve coşku dolu konserlerle geçecek. Festival kapsamında bu yıl ilk defa katılımcı ve misafirler Bodrum Belediye Meydanı'nda kurulan The Bodrum Cup Yarış Merkezi ve Sanat alanında çeşitli etkinliklere 16 – 22 Ekim tarihleri arasında katılabilecekler.

Festival kapsamında bu yıl ilk defa Bodrum Merkez Belediye Meydanı'na The Bodrum Cup Yarış Merkezi ve Sanat Alanı kuruldu. 16 – 22 Ekim tarihleri arasında katılımcıları ve misafirleri ağırlayacak olan yarış merkezinde festivalin tarihi, mavi ekonomi, denizlerin korunması gibi denizcilik öğelerinin yanı sıra Bodrum'da yaşayan sanatçıların farklı alanlardaki eserlerine de yer verilecek.

The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, “American Hospital The Bodrum Cup kapsamında bir kez daha organizasyonumuzu zenginleştirecek çalışmalara imza atttıklarını söyledi.

Her yıl Bodrum'u ve festivalimizi yakından deneyimlemek isteyenler için özel bir alan oluşturmak ve bu alanda etkinliğimizin çok yönlülüğünü ve sosyal sorumluluk çalışmalarını bir merkezde toplamayı istediklerini kaydeden Uysal, "Buradan yola çıkarak, bu yıl ilk defa Bodrum Belediye Meydanı'nda kurduğumuz The Bodrum Cup Yarış Merkezi ve Sanat Alanı'mız 16 – 22 Ekim tarihleri arasında katılımcıları ve misafirlerimizi ağırlayacak. Söyleşiler, performanslar, belgesel gösterimleri yapılacak olan bu özel alanda aynı zamanda Emniyet Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliği ile başlattığımız çalışmalar kapsamında, İçişleri Bakanlığı'nın kadınların acil durumlarda ilgili birimlere ulaşabilmesini sağlayan KADES uygulamasının tanıtımını yapacağız. Kuracağımız bilgilendirme masası ve uygulamanın tanıtım filmlerinin gösterileceği ekranlarla KADES uygulamasına yönelik farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Tüm Bodrum halkını ve festivalimize yakından temas etmek isteyen herkesi The Bodrum Cup Yarış Merkezi ve Sanat Alanı'mıza bekliyoruz" diye konuştu.

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