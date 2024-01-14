Denizcilik tarihine önemli mercek: İstanbul’un Gazi Vapurları ve Gazi Gemileri

İstanbul’un Gazi Vapurları ve Gazi Gemileri, bir dönem Boğaziçi vapurlarının savaş yıllarındaki kahramanlık destanını anlatıyor.İSTANBUL (İGFA) - Şehir Hatları’nın Cumhuriyetimizin 100. yılı özelinde, deniz tarihçisi araştırmacı-yazar Ahmet Güleryüz’ün yazımı ile hazırladığı “İstanbul’un Gazi Vapurları ve Gazi Gemileri” kitabı çıktı. Boğaziçi vapurlarının savaş yıllarındaki kahramanlık destanını anlatan eser, okuyucuları eşsiz bir yolculuğa davet ediyor.

Balkan, I. Dünya ve Çanakkale savaşlarına katılmış olan İstanbul’un gazi vapurlarının hikâyesine ve bu gemilerin kaptanlarının hatıralarına mercek tutuyor. Ahmet Güleryüz’ün özenle hazırladığı bu eser, zengin görsel ve çizimleriyle Şirket-i Hayriye vapurlarının savaş yıllarındaki önemli görevlerini teknik bilgilerle donatarak okuyucuya sunuyor.

Türk milletinin Mustafa Kemal önderliğindeki şahlanışının önemli unsurlarından biri olan Karadeniz kaynaklı deniz nakliyatının kahraman gemileri ve Millî Mücadele döneminde görev yapmış Kuva-yi Milliye’ye ait gemilerin düşman gemileriyle verdiği amansız mücadele ise bu kitabın odaklandığı konulardan bir diğeri.