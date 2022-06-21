Denizcilik tarihine ışık tutan kitap

Rahmi M. Koç Müzesi, zengin koleksiyonunda özel yere sahip deniz vasıtalarını ‘Bir Gemi ve Tekne Koleksiyonu’ isimli kitapta bir araya getirdi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, 14 binin üzerinde objenin yer aldığı koleksiyonunun önemli bir kısmını oluşturan denizcilik objeleri ile eşsiz bir mirası yaşatıyor. Müzede sergilenen ve tarihte iz bırakan, önemli olaylara tanıklık eden deniz vasıtaları, ‘Bir Gemi ve Tekne Koleksiyonu’ isimli kitapta okurla buluştu.

Kitapta; Savarona’nın filikasından Fenerbahçe Vapuru’na, dünyayı dolaşan ilk Türk yelkenlisi Kısmet’ten İngiliz amiral teknesi Maid of Honour’a, dünyanın bilinen en eski buharlı römorkörlerinden biri olan Rosalie’den Gonca ve Ysolt gibi buharlı teknelere ve Uluçalireis Denizaltısı’na kadar uzanan çok özel bir seçki sunuluyor.

Deniz vasıtalarının farklı açılardan çekilmiş fotoğraf karelerindeki detaylar da kitaba ayrı bir görsel zenginlik katıyor.

Rahmi M. Koç Müzeleri’nin yanı sıra Yapı Kredi Yayınları Kitabevleri, Arter Kitabevi ve East Marine Mağazaları’nda okurla buluşan kitabın önsözünü ise müzenin kurucusu Rahmi M. Koç kaleme aldı.

Kitapta, çocukluğundan bu yana denize ve deniz vasıtalarına tutkusu olan Rahmi M. Koç da özel koleksiyonundaki tekne ve yelkenlilerin hikayesini içten bir dille okura aktardı.