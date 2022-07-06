Deniz kirliliğine Samsung freni

Her geçen gün daha da büyüyen denizlerdeki ekosistemi ve doğal yaşamı etkileyen kirlilik sorununu çözmek için harekete geçen Samsung, denizlerdeki kirliliği azaltan çalışmalarını açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Samsung'un Cihaz Çözümleri (DS) biriminin üretim tesislerinde kullanılan çevre dostu su arıtma teknolojisi, üretim tesislerinde önemli bir tasarruf sağlamaya devam ediyor. Su kullanımını azaltan bu teknoloji, iki milyon kişinin altı ayda kullandığı toplam su miktarına eşit miktardaki suyun yeniden kullanılmasını sağlıyor.

Samsung, bu doğrultuda denizlerde ve okyanuslarda bulunan, 50 km açığa kadar yayılmış plastik atıkları (OBP) geri dönüştürerek, dönüştürdüğü bu malzemeleri yüksek çözünürlüklü monitörlerde ve Galaxy cihazlarda kullanıyor.

Şirket, yarı iletken (çip) üretim tesislerinde atık suların arıtımını sağlayarak denizlerdeki kirliliği azaltmaya katkı sunuyor.