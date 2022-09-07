Deneystore, okulları geleceğe hazırlıyor

"Türkiye'nin En Bilimsel Marketi" sloganıyla Bursa’dan yola çıkan Deneystore Eğitim Araçları, ülkemizin dört bir yanındaki eğitim kurumlarının ihtiyaç duyduğu tüm sarf malzemeleri tek çatı altında sunarak, Türkiye’nin bilim ve teknoloji odaklı eğitim vizyonuna önemli katkılar sağlıyor.BURSA (İGFA) - Hızla gelişen teknolojiyle birlikte, eğitimde teknolojik dönüşüm de kaçınılmaz oldu.

"Türkiye'nin En Bilimsel Marketi" sloganıyla Bursa’dan yola çıkan Deneystore Eğitim Araçları, ülkemizin dört bir yanındaki okulların, atölyelerin ve laboratuvarların ihtiyaç duyduğu tüm sarf malzemeleri tek çatı altında sunarak, Türkiye’nin bilim ve teknoloji odaklı eğitim vizyonuna önemli katkılar sağlıyor.

Her geçen gün büyüyen ve gelişen Deneystore Eğitim Araçları, geniş ürün yelpazesiyle öne çıkıyor. Deneystore; 3 boyutlu yazıcılardan laboratuvar malzemelerine, mikroskoplardan teleskoplara, robotlardan elektronik geliştirme kartlarına kadar binlerce bilimsel ürünü bünyesinde barındırarak,eğitim faaliyeti gerçekleştiren tüm kurumlara güvenilir şekilde ulaştırıyor.

Dijital çağda büyüyen çocuklar için etkili öğrenme deneyimleri oluşturmayı,yaratıcılık becerilerinin gelişimini, tüm bilimsel süreç becerilerini geliştirmeyi ve bu sayede bilim yoluyla zeka,yetenek gelişimini desteklemeyi hedefleyen Deneystore, bunu yaparken deüreten, düşünen ve araştıran bireylerden oluşan bir gelecekinşa etmeye odaklanıyor.

“KODLANAN DEĞİL KODLAYAN BİR NESİL ”

Eğitimde teknolojik dönüşümün hızla devam etmesi ile ‘kodlanan değil kodlayan nesiller yetiştirmek geleceğimize yapılan en büyük yatırım‘diyen Deneystore Eğitim Araçları Yetkilisi Mustafa Üzmez, "Çocuklarımıza hazır olarak sunulan, onların sadece vakit geçirmelerini sağlayan oyuncakların yerine bilimsel oyuncaklar ile çocukların farklı beceriler kazanmasını ve bu sayede gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. Düşünen, araştıran, üreten bireylerden oluşan bir gelecek için çocuklarımızın gelişimine odaklanmalıyız. Bilimsel alanında ihtiyaç duyulan ürünleri öğretmenler ile birlikte seçerek, kurumlarımızın daha doğru ürünlere ulaşmasını sağlamaktayız" dedi.