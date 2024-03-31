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DENÇEV’den büyük başarı

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde Ege’nin en büyüğü olarak hizmet veren Denizli Çevre Kalite Laboratuvarı (DENÇEV), toplam 9 akreditasyon sertifikası ile çalışmalarında güven veriyor

YAŞAM 31.03.2024, 11:00
DENÇEV’den büyük başarı

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde Ege’nin en büyüğü olarak hizmet veren Denizli Çevre Kalite Laboratuvarı (DENÇEV), toplam 9 akreditasyon sertifikası ile çalışmalarında güven veriyor.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Su Yönetim Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Denizli Çevre Kalite Laboratuvarı (DENÇEV), toplam 9 akreditasyon sertifikası ile çalışmalarında güven veriyor. TS EN ISO 9001, TS ISO 14001, TS ISO 10002, TS ISO 31000,TS EN ISO 18295-1, TS EN ISO 5000, Sıfır Atık ve TS ISO 45001 Entegre Yönetim Sistemi ile tam uyum içinde ilerleyen DENÇEV, son olarak Türk Akreditasyon Kurumu’ndan aldığı TS EN ISO/IEC 17025 Akreditasyon Sertifikasıyla çalışmalarını tam bağımsız ve tarafsız bir hizmet anlayışı içinde yürütüyor. Geçirdiği başarılı denetimlerle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlilik Belgesi ve Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) akreditasyon sertifikası alan DENÇEV, 2021-2024 yılları arasındaki akreditasyon kapsamında parametre sayısını 75’den 103’e yükseltti.

Numune alma araç ve ekipmanları ile de hizmet veriyor

Kimya Laboratuvar Servisi, Mikrobiyoloji Laboratuvar Servisi, Katı Yakıt Laboratuvar Servisi, Numune Alma Servisi ve Numune Kabul ve Raporlama Servisi olmak üzere 5 bölümde hizmet veren DENÇEV, teknolojik donanımları, hizmet kalitesi, uzman personeli, çalışma hızı ve kapsamı ile Ege Bölgesi’ndeki en büyük ve en kapsamlı çevre laboratuvarı olma özelliği taşıyor. Laboratuvarda gerçekleştirdiği analizlerin yanında Denizli Büyükşehir Belediyesi, DESKİ Genel Müdürlüğü ve özel sektörden gelen taleplere de yanıt veren DENÇEV, numune alma araç ve ekipmanları ile de hizmet veriyor.

DENÇEV güven veren analizlere imza atıyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ulusal ve uluslararası geçerliliği kabul edilen analizlere sahip bir laboratuvara sahip olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. DENÇEV’in toplam 9 akreditasyon sertifikası ile çalışmalarında güven verdiğini kaydeden Başkan Zolan, “Denizli Büyükşehir Belediyemiz ve DESKİ Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaçlarının yanında özel sektöre de hizmet veren DENÇEV, tecrübeli personeli, son teknoloji ekipmanlarıyla güven veren analizlere imza atıyor. Ege’deki en büyük ve en kapsamlı, Türkiye’de ise sayılı çevre laboratuvarı olma özelliği taşıyan laboratuvarımızın bu seviyeye gelmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

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