Demircili kadınlar Manisa’yı gezdi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde, 2013 yılından bu yana sürdürülen ‘Haydi Kadınlar Manisa’ya’ Projesi kapsamında Demircili Kadınlar Manisa’da ağırlandı.MANİSA (İGFA) - 2013 yılında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde başlatılan ve Manisa’nın ilçelerinde yaşayan kadınların Manisa’nın tarihi, kültürel ve turistik değerlerini görme fırsatı buldukları ‘Haydi Kadınlar Manisa’ya’ Projesi devam ediyor.

Proje kapsamında Demirci’de yaşayan 78 kadın Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin misafiri olarak Manisa’yı daha yakından tanıma fırsatı buldu. Şehzadeler ilçesinde bulunan Masal Park’ta Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Daire Başkanları Yonca Ekmekçi, Fırat Özcan, Onu Pabuççuoğlu, Sibel Alkın Kedersiz ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri tarafından karşılanan Demircili kadınlar ilk olarak Masal Park’ı gezdi.

Ardından Tıp Tarihi Müzesi ile Sultan Camii’ni gezen kadınlar, akabinde Mimar Sinan’ın Manisa’daki tek eseri olan Muradiye Camii’ni ziyaret etti. Ağlayan Kaya ve Mevlevihane ziyaretlerinin ardından MASKİ Genel Müdürlüğü’nde öğle yemeğine ağırlanan Demircili kadınlar öğleden sonra da gezi programına devam ettiler. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Çanakkale Şehitler Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu, Yunusemre İrfan Meclisi ve Atatürk Gençlik Merkezi’ne de ziyarette bulunan Demircili kadınlar, Manisa’ya hayran kaldı. Proje ile Manisa’nın tarihi, kültürel ve turistik değerlerini yakından gördüklerini belirten kadınlar, kendilerini Manisa’da konuk eden Başkan Cengiz Ergün’e de teşekkür ettiler.