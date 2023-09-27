Demirciler Konağı'nda kadınlara yönelik kurslar başladı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Dilovası Belediyesi tarafından yeniden hayata kazandırılan tarihi Demirciler Konağı’nda kadınlara yönelik kurslar start aldı.KOCAELİ (İGFA) - Geçtiğimiz ay hizmete giren Tarihi Demirciler Konağı’nda ki; Kadın Aile Hizmeti ve Çocuk Akademisi Merkezi’nde eğitimler başladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası Belediyesi ve Dilovası Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan kadınlara yönelik kurslarda; Çini süsleme sanatları, Filografi, Hüsnü Hat Sanatı, Sepet Örgüsü, Dikiş ve Nakış ile Step ve Aerobik eğitimleri başladı.
ÜRETEN KADINLARIMIZI DESTEKLEYECEĞİZ
Dilovalı Kadınlardan gelen yoğun talepler de değerlendirilerek bilgi, beceri ve sportif alanında 7 farklı branşta kursları açtıklarını ve kurslara gösterilen ilgiden oldukça memnun olduklarını dile getiren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Kadın ve çocuklarımıza yönelik açtığımız Demirciler Konağı Kadın Aile Hizmeti ve Çocuk Akademisi Merkezimiz tüm halkımıza hayırlı olsun. Merkezimizde kadınlarımızın ve çocuklarımızın sosyal ve kültürel alanda gelişimlerini sağlamak istiyoruz. Kadınlara yönelik iş ve meslek eğitimleri vereceğiz. O eğitimleri verdikten sonra iş hayatına atılmalarını ve ev ekonomilerine katkı sunmalarını kolaylaştıracağız. Kadınlara yönelik her türlü eğitimleri destekliyoruz. İlerleyen süreçte talep edilen diğer branşların açılması için de çalışacağız. Kısacası biz üreten, emek harcayan tüm kadınlarımızın yanındayız ve desteklemeye devam edeceğiz” dedi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|5
|15
|3. Rizespor
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|10
|5. Beşiktaş
|5
|10
|6. Trabzonspor
|6
|9
|7. Kayserispor
|6
|9
|8. Konyaspor
|6
|9
|9. Kasımpasa
|6
|9
|10. A.Demirspor
|5
|8
|11. Alanyaspor
|6
|7
|12. Ankaragücü
|6
|6
|13. Antalyaspor
|6
|6
|14. Karagümrük
|6
|6
|15. Sivasspor
|6
|6
|16. Pendikspor
|6
|4
|17. Başakşehir
|5
|3
|18. Gaziantep FK
|6
|3
|19. İstanbulspor
|5
|2
|20. Samsunspor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|18
|2. Bandırmaspor
|6
|12
|3. Ahlatçı Çorum FK
|6
|12
|4. Kocaelispor
|6
|12
|5. Bodrumspor
|6
|11
|6. Manisa FK
|6
|11
|7. Keçiörengücü
|6
|11
|8. Gençlerbirliği
|6
|10
|9. Göztepe
|6
|8
|10. Şanlıurfaspor
|6
|8
|11. Erzurumspor
|6
|6
|12. Adanaspor
|6
|6
|13. Boluspor
|6
|6
|14. Sakaryaspor
|6
|5
|15. Giresunspor
|6
|4
|16. Altay
|6
|4
|17. Tuzlaspor
|6
|3
|18. Ümraniye
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|6
|18
|2. Liverpool
|6
|16
|3. Brighton
|6
|15
|4. Tottenham
|6
|14
|5. Arsenal
|6
|14
|6. Aston Villa
|6
|12
|7. West Ham United
|6
|10
|8. Newcastle
|6
|9
|9. M. United
|6
|9
|10. Crystal Palace
|6
|8
|11. Fulham
|6
|8
|12. Nottingham Forest
|6
|7
|13. Brentford
|6
|6
|14. Chelsea
|6
|5
|15. Everton
|6
|4
|16. Wolves
|6
|4
|17. Bournemouth
|6
|3
|18. Luton Town
|5
|1
|19. Burnley
|5
|1
|20. Sheffield United
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|7
|17
|2. Girona
|6
|16
|3. Real Madrid
|6
|15
|4. Athletic Bilbao
|6
|13
|5. Atletico Madrid
|5
|10
|6. Valencia
|6
|10
|7. Rayo Vallecano
|6
|10
|8. Real Sociedad
|6
|9
|9. Cadiz
|6
|8
|10. Real Betis
|6
|8
|11. Sevilla
|6
|7
|12. Osasuna
|6
|7
|13. Villarreal
|6
|7
|14. Getafe
|6
|7
|15. Mallorca
|7
|6
|16. Deportivo Alaves
|6
|6
|17. Las Palmas
|6
|5
|18. Celta Vigo
|6
|4
|19. Granada
|6
|3
|20. Almeria
|7
|2