Demir çitlere sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Demir çitlere sıkışan köpeği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kurtardı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri İzmit İlçesi Kozluk Mahallesinde demir çitlere sıkışan köpeği kurtardı.

Alınan bilgiye göre, itfaiye ekipleri, İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi'nde bir köpeğin demir çitlerin arasına sıkıştığı ihbarı ile harekete geçti.

Olay yerine giden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri köpeği sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı.

İtfaiye ekipleri Hidrolik ayırıcı kesici ekipmanla Köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.

Herhangi bir yara almadan kurtarılan köpek, sahibine teslim edildi.