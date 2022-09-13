Demir Atlı Süvariler Edine Keşan’a döndü

Edirne'de Keşan Belediye Başkanlığı ve (SARDOS) Keşan Saros Doğa ve Spor Derneği'nin birlikte organize ettiği "Keşan 100. Yılda Zafer Yolunda" projesine katılan SARDOS üyesi bisikletçiler Keşan'a döndü.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA) - 1 Eylül'de Akşehir Batı Cephesi Karargahı'ndan Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya'dan teslim alınan bayrağımız 9 kişi ile, 9 günde, 650 km. pedal çevrilerek 9 Eylül İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan'a teslim edildi.

Büyük Taarruz zaferinin mutfağı Akşehir'den bayrağı alarak yola çıkan Sardos üyesi bisikletçiler, kutlu zaferin mimarı olan askeri birliklerimizin izinde şehitlik, anıt ve müzeleri de ziyaret ederek İzmir'e ulaştılar.

Görevini tamamlayarak 10 Eylül günü yola çıkan bisikletçiler gece geç saatlerde Keşan'a döndüler.

SARDOS Dernek Başkanı Faruk Eker, Keşan Belediyesi'nin de desteği ile tarihi ve milli değerlerimize dikkat çeken projeler yapmaya devam ettiklerini kaydetti. Türk mitolojisinde 9 rakamının 'kutlu' olduğunu belirterek, "Atatürk'te birçok tarihi plan ve önemli günleri 9 ve katlarından oluşan tarihlerde yapmıştır. Amacımız İzmir Vali konağında 100 yıl önce işgal kuvvetlerinin bayrağı sökülerek Türk bayrağımızın çekildiği direğe yüz yıl sonra tekrar Batı Cephesi Karargahından getirdiğimiz bayrağımızın göndere çekilmesiydi. Sultandağları ve Akşehir gölü arasında kalan bölge bir boğaz ve geçişi zor olduğu için Büyük dahi Mustafa Kemal kutlu zaferin planlamasını bu geçilmez boğazın bitiminde yer alan Akşehir olarak belirlemiştir. 1 Eylül sabah bayrağımızla birlikte çıktık yola. Bazen hüzünlendik anlatılanlardan ama büyük kahramanlık ve fedakarlıkları görünce bu büyük milletin kanını taşımaktan da gurur duyduk, göğsümüzü kabartarak. Büyük Taarruz Zaferimizin 100. yılı kutlu olsun" diye konuştu.