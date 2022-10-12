'Deli Deryalı Bir Dahi' sergisi Bodrum Cup'ta

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ve tek okul gemisini yapan Yücel Köyağasıoğlu’nu mercek altına alan “Deli Deryalı Bir Dahi” Sergisi American Hospital The Bodrum Cup’ta ev sahipliği yapıyor.MUĞLA (İGFA) - Bu yıl 34'üncüsü gerçekleştirilecek olan uluslararası deniz festivali American Hospital The Bodrum Cup, heyecan dolu yarışların yanı sıra denizcilik ve yelken tutkunlarına özel birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

11-31 Ekim tarihleri arasında küratörlüğünü Zerrin Ulusman ve görsel direktörlüğünü Mehmet Uyargil'in üstlendiği Yücel Köyağasıoğlu'nu odağına alan “Deli Deryalı Bir Dahi” sergisi Bodrum'da yer alan 5 farklı sergi salonu ve 1 belgesel gösterimiyle ziyaretçilerle buluşacak.

31 Ekim'e kadar devam edecek olan sergide farklı yönleriyle tanıma fırsatı bulacağımız Yücel Köyağasıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti‘nin ilk ve tek okul gemisini yapan, Türk denizcilik tarihinde yadsınamaz bir öneme sahip bir yelken duayeni. 4 yaşında başlayan yelkenle geçen bir hayatın içinde, denizden beslenen üretkenliğini, ahşap tekneler ve mekanik üzerine mucit titizliğiyle yaptığı çalışmalar, hatta elleriyle yaptığı makine ve aparatlar, plastik sanatlara yoğun ilgisiyle yaptığı resimler, çizimler, çektiği fotoğraflar, uzmanlığını sunduğu tekne tasarımları, tekne modelleri ve daha birçok yaratıcılığı bu sergide yer alacak.