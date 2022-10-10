Hayata İz Bırakanlar, DEK&S (Dinle Eğlen Konuş ve Sahne) gala gecesinde buluştu.

ANKARA (İGFA) - Serbest Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Serap Turgut, Türkiye de bir ilke imza attı. Kültür Bakanlığı'nın Katkı ve destekleri ile DEK&S (Dinle Eğlen Konuş ve Sahne) gala gecesi Ankara Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde Eski TRT spikeri Zafer Kiraz'ın sunumuyla hayata geçirildi.

Serap Turgut, hayatın içerisinde acıların, kayıpların mücadelenin yok olmadığı; başarılarıyla hayata iz bırakanların sahnesi olduğu projeyi sadece Ankara’da değil tüm Türkiye’de sergileneceğini ve amacının sosyal ve analitik düşünmeyi ön plana çıkarmak olduğunu söyledi.

Turgut, “Başarı hikayelerini etkili bir sunuş ile geniş kitlelerle buluşturma, bu buluşma ile mentör gücü olan konuşmacıların, performans sanatçıların izleyicilerle farkındalık bilinçlenme, motivasyon ve ilham vermesi amaçlanmaktadır. İzleyici kitlenin toplumsal olarak etkileşim kültürüne olanak sağlayacak, geleceğe endişe ile bakan bireylere moral motivasyon enerji yönetimlerini arttıracak, girişimci ruhlarını geliştirecek, sosyal fayda sağlamak. Kültür sanat yaşam ve sporda birçok başarı sağlayanlar sahne alacak” dedi.

Programa, STK, iş ve siyaset dünyası, Bakanlık ve Ankara Valiliği temsilcileri ile siyasi parti temsilcileri katıldı. TRT sanatçısı Emel Taşçıoglu, ses sanatçıları Ufuk Özel, Veli Erdem Külah ve Bektaş Dolu geceye renk kattı. DEK&S, Türkiye turnesinin ardından Avrupa turnesi ile geniş kitleye ulaşmayı hedefliyor.