DEİK Başkanı Olpak’tan Başarının 5 Anahtarı

BTÜ Konuşmaları’nın konuğu olan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, ‘Bir Mühendisin Günlüğü’ başlığıyla öğrencilerle iş ve aile hayatı, sivil toplum çalışmaları, başarı ve mutluluk hakkındaki tecrübelerini paylaştıBURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), öğrencilerini deneyimli isimlerle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda her çarşamba günü düzenlenen BTÜ Konuşmaları, birbirinden değerli isimleri ağırlıyor.

Daha önce ekonomi, siyaset, medya gibi alanlardaki başarılı isimlerle öğrencileri bir araya getiren BTÜ Konuşmaları’nın bu haftaki konuğu, DEİK Başkanı Nail Olpak oldu. Programa; BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Prof. Dr. Sinan Uyanık ve Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, Genel Sekreter Selim Uzun, MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. ‘Bir Mühendisin Günlüğü’ başlıklı konuşmasıyla, öğrencilerle bir araya gelen Nail Olpak, özgeçmişinden bahsederek, üniversite döneminde meslek dersleri ve İngilizce eğitimini asla aksatmadığını, bunun iş hayatında da önemli yansımaları olduğunu söyledi.

İş, aile, sivil toplum, başarı ve mutluluk başlıklarıyla ilgili tecrübe ve tavsiyelerini paylaşan Olpak, “Kendimle alakalı geriye dönüp baktığımda,analitik düşünmeyi ve yaşamayı seven, kendi değerlerine sahip çıkan ve içinde yaşadığı topluma faydalı olmaya çalışan bir profil görüyorum” dedi. Ailenin hayattaki yerinin önemli olduğunun altını çizen Nail Olpak, “Bir mühendis olarak,evimde iş konuşmamaya çok özen gösteririm. Ancak ailemizi ilgilendiren konularda hep birlikte karar alırız. Size tavsiyem, hayatınızı ilgilendiren önemli kararları ailenizle birlikte almanız” diye konuştu.

“AYKIRI FİKİRLERİ DİNLEYİN, İYİ FİKİRLERİ ÖDÜLLENDİRİN”

Liderlik ve yönetişim kavramlarına da değinen DEİK Başkanı Olpak, “Yönetişimin de kuralları var. Ekibinizle iyi istişare edeceksiniz, aykırı fikirleri dinlemeye açık olacaksınız ve onlara cesaret vereceksiniz. Elbette son kararı siz vereceksiniz ama karar verdikten sonra da sonuna kadar gideceksiniz. İyi fikirleri de ödüllendireceksiniz” dedi.

3 noktanın çok önemli olduğunu vurgulayan Nail Olpak, “Ekibinize, yetkinlik ve pozisyonuna göre görevleri delege edeceksiniz. Her şeyi kendiniz bilemez ve yapamazsınız. Kişilere de verdiğiniz sorumluluğa eş değer yetki vereceksiniz. Sorumlulukla yetki birlikte olmalıdır, yetkisiz sorumluluk başarı getirmez. Verdiğiniz görevin sonucunu da bizzat takip edeceksiniz. Her şeyi delege edebilirsiniz ama kontrol etme görevini delege edemezsiniz” ifadelerini kullandı. Başarı ve başarısızlık durumlarındaki tavrından bahseden Olpak, “Kurumum başarı elde ederse, bu ekibime aittir. Ama başarısızlık varsa tüm sorumluluk, lidere aittir. Bu sorumluluğu da almayı bilmelisiniz çünküileride lider siz olacaksınız” diye konuştu.

ZAMAN YÖNETİMİ HAYATI BASİTLEŞTİRİR

Bir mühendis olarak geriye döndürülemeyen en önemli alanlardan birisinin zamanın yönetimi olduğunu kaydeden Nail Olpak, bunun hayatı basitleştiren bir uygulama olduğunu dile getirdi. Başarı ve mutluluğun herkes için önemli kavram olduğunu kaydeden Nail Olpak, “Başarının temel tarifi, bulunduğu konumun görevini en iyi şekildeyerine getirebilmektir. Mutluluğun temel tarifi de o işi yerine getirdikten sonra duyduğu hazdır. Benim hayatımda başarıya giden 5 temel unsur görüyorum; zekâ, zaman, iyi niyetli çalışmak, gayretinizi sonuna kadar harcamak ve doğru kişiye doğru işi yaptırmak” diye konuştu.

KAMUYLA ÖZEL SEKTÖRÜN ARA YÜZÜ: DEİK

DEİK hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Olpak, şunları sözlerine ekledi: “DEİK,Türk iş dünyasının, dış ekonomik ilişkilerini koordine etmekle görevli olan bir kurum. Tamamen üye aidatlarıyla faaliyet gösterir, hiçbir kamu kaynağı kullanmaz. Ticaret Bakanlığımızla yoğun koordineli olarak çalışırız. Yani DEİK, kamuyla özel sektörün ara yüzüdür. DEİK, 1985’de Turgut Özal döneminde kurulan ve 2014’de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan’ın yeniden yapılandırdığı bir kurumdur. 152 iş konseyinin önemli bir faaliyet alanı bulunur. 90 kişilik çok genç ve dinamik bir ekibimiz çalışmalarını sürdürüyor.”