Değerlerle Ramazan Bilgi ve Kültür Yarışması'nın kazananları belli oldu

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik hizmet veren Bilgehanelerin, çocukların çok yönlü gelişimine katkı sağlamak amacıyla bu yıl üçüncüsünü düzenlediği "Değerlerle Ramazan Bilgi ve Kültür Yarışması"nın finali gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilere yönelik faaliyetlerinden olan Bilgehanelerin düzenlediği “Değerlerle Ramazan Bilgi ve Kültür Yarışması”nın finali yapıldı.

8 TEMADA YARIŞTILAR

Öğrencilerinin hem kültür hazinelerine hem de rekabet duygularına katkı sağlamak, Ramazan ayının neşesini tatlı bir hatıraya çevirmek amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Değerlerle Ramazan Bilgi ve Kültür Yarışması” finali, yarı final etabının ardından yarışmaya hak kazanan Bilgehane takımlarıyla gerçekleştirildi.

Öğrenciler, İlmihal, Siyer, Peygamberler Tarihi, Konya ve Konya Kültürü, Ramazan Kültürü, Genel Kültür, Bilim ve Teknoloji başlığındaki 8 temada bilgi hazinelerini yarıştırdı.

İbn-i Sina, Yavuz Sultan Selim, Sarayönü, Melikşah, Sultan Alaaddin, Aliya İzzetbegoviç, Süleyman Şah ve Ilgın Lala Mustafa Paşa Bilgehaneleri, Ramazan ayına yakışır bir heyecanla final etabında yer aldı.

Dereceye giren Bilgehaneler, şampiyonluk kupasını kaldırırken tüm öğrencilere yarışma azimleri için hediyeleri takdim edildi.

BİRİNCİLER İBN-İ SİNA BİLGEHANESİ’NDEN

“Değerlerle Ramazan Bilgi ve Kültür Yarışması”nda hem kız hem de erkek öğrenci takımlarında İbn-i Sina Bilgehanesi birincilik elde etti.

Yavuz Sultan Selim ile Melikşah Bilgehaneleri ikinci, Sarayönü ile Ilgın Lala Mustafa Paşa Bilgehaneler ise üçüncü oldu.