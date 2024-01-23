Defterdar Tural’dan BUSİAD'a ziyaret

Bursa Defterdarı Mehmet Tural, Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayaları ziyaret ederek, yeni dönem için başarılar diledi. BURSA (İGFA) - BUSİAD Evi’nde gerçekleşen hayırlı olsun ziyaretinde, Bursa Defterdarı Tural, 13 Ocak'ta gerçekleşen seçimli genel kurulda tekrar göreve getirilen BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar’ı tebrik etti.

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, Tural’a “Sanayi, Tarım ve Turizmle Gelişen Bursa” vizyon çalışması hakkında bilgi verdi.

Tural, çalışmanın çok değerli olduğunu, il genelinde sinerji yaratma amaçlı kamu yetkililerinin de yer alacağı bir çalışma grubu kurulmasının faydalı olabileceğini belirtirken, ziyaret dolayısıyla BUSİAD Başkanı Küçükkayalar, Tural’a Derviş Fincanı hediye etti.