DBB Mezopotamya Bilim Şenliği’nde stant açtı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, robotik kodlama, doğa ve astronomi başta olmak üzere birçok atölyenin yer aldığı TÜBİTAK 4007 Mezopotamya Bilim Şenliği’nde stant açtı.DİYARBAKIR (İGFA) - TÜBİTAK, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteği ile organize edilen TÜBİTAK 4007 Mezopotamya Bilim Şenliği etkinlikleri Sümerpark’ta devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, bilgievleri bünyesinde açtığı “Robotik Kodlama Atölyesi”nde öğrencilerin yaptığı çalışmaları şenlikte sergiliyor.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği stantta, robotik kodlama kursiyerleri çalışmalarını tanıtarak soruları cevapladı.

Robotik Kodlama Atölyesi Eğitmeni Bayram Güler, atölyede öğrencilerle birlikte hazırladıkları çalışmaları, TÜBİTAK 4007 Mezopotamya Bilim Şenliği’nde sergileme fırsatı buldukları için mutlu olduğunu söyledi.

Öğrencilerle birlikte stant yapılan çalışmaları katılımcılara anlattıklarını belirten Güler, katılımcıların standa gösterdiği ilgiden memnun olduklarını dile getirdi.

“Bilim şenliğinde çocuklarla birlikte yapmış olduğumuz ürünlerimizi sergiliyoruz. İlgi çok fazla, çocuklar merak ediyor. Yaptığınız robotları kimler yapmış, nasıl çalışıyor gibi sorular soruyorlar.” şeklinde konuşan Güler, isteyen öğrencileri robotik kodlama atölyelerinden ücretsiz faydalanmaları için bilgievlerine kayıt olmaya davet etti.

Robotik Kodlama Atölyesi öğrencisi Harun Hasan Can (12) ise, atölyede ürettiği ürünleri tanıttığını belirtti.

Atölyede atık ürünler üzerinden çalışmalar yaptıklarını aktaran Can, hem robotik hem de atıkları geri dönüştürmeyi öğrendiklerini ifade etti.

3 gün sürecek şenlikte, alanda kurulan stantlarda çocuklar, robotikten siber bilimlere, deneyim atölyelerinden spor faaliyetlerine birçok etkinliğe katılacak.