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DASK’tan 25 ildeki 250 okula deprem eğitimi

YAŞAM 23.10.2022, 18:19
DASK’tan 25 ildeki 250 okula deprem eğitimi

Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK), Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle “Önceliğimiz Güven Sorumluluğumuz Güvence” projesi kapsamında hayata geçirdiği “Dersimiz Deprem, Yaşasın Önlem” eğitim programı İstanbul’da gerçekleştiİSTANBUL (İGFA) - Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) ve Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle “Önceliğimiz Güven Sorumluluğumuz Güvence” projesi kapsamında hayata geçirilen “Dersimiz Deprem Yaşasın Önlem” eğitici eğitimi 250 okuldan öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşti.

25 ilden seçilen 250 okulun sınıf öğretmeninin katıldığı programda, uzman eğitmenler, deprem gibi doğal afetlerin ve travmatik konuların çocuklara nasıl anlatılması gerektiğine ilişkin de bilgiler verdi.

Bursa’dan da 10 ayrı okuldan sınıf öğretmenleri afetler, deprem ve Zorunlu Deprem Sigortası konularında hizmet içi eğitim programına katıldı. Eğitimlerde çocuklarla travmatik konuları doğru şekilde işlemek için kullanılması gereken yöntemler anlatıldı.

Çocuklara hayat boyu sürecek bir deprem bilinci aşılamayı ve depreme karşı finansal güvence olarak Zorunlu Deprem Sigortası farkındalığı oluşturmayı amaçlayan DASK, ilkokul dördüncü sınıflar için “öğrenen merkezli” bir program hazırladı. Sosyal bilgiler, Türkçe, matematik ve görsel sanatlar derslerinde kullanılmak üzere hazırlanan etkinlikleri içeren “Öğretmen Kılavuz Kitabı”yla öğrencilerin afetler ve deprem konusunda bilgilendirilmesi amaçlandı.

DASK Koordinatörü Erdal Turgut, topraklarımızın yüzde 98’inin aktif deprem kuşakları üzerinde olduğunu hatırlatarak, “Dersimiz Deprem, Yaşasın Önlem” programına neden ihtiyaç duyduklarını da anlattı.

“Deprem kaynaklı can kayıplarının ve maddi hasarların azaltılması, depremden sonra özellikle evlerdeki hasarların kısa sürede karşılanması ve hayatın normal akışına dönmesi için önlem almak ve önlem alma bilincini bireylere küçük yaşlarda kazandırmak büyük önem taşıyor" diyen Turgut, "Biz de bu proje ile öğrencilere erken yaşta deprem bilgisi ve bilinci kazandırmak, öğrencilere ve ailelerine deprem öncesi, sırası ve sonrasındaki doğru davranış biçimlerini edindirmek ve finansal bir önlem olarak Zorunlu Deprem Sigortası yaptırma konusunda bilinçlendirmek, Zorunlu Deprem Sigortası’na sahip olmanın önemini anlamalarını, ailelerine de aktarmalarını sağlamak için yola çıktık. Projenin yaygınlaştırılması ve eğitimlerin tüm Türkiye’de uygulanması için de çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

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