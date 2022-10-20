Darüşşafaka, Türkiye'den tek kurum oldu

Darüşşafaka Cemiyeti, “Faaliyet Raporlarının Oscarı” olarak bilinen Marcom Awards’ta 2021 Yılı Entegre Raporu ile 5 birincilik (Platinum) ödülüne layık görüldü.İSTANBUL (İGFA) - Darüşşafaka Cemiyeti, Marcom Awards’ta Türkiye’den ödül alan tek kurum oldu.

Darüşşafaka Cemiyeti, her yıl faaliyetlerini ve gelecek stratejilerini bütünsel bir bakış açısıyla, paydaş odaklı sunduğu Entegre Raporu ile; kurumsal sosyal sorumluluk alanında kapak, görsel tasarım, iç tasarım, içerik ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların yıllık faaliyet raporlaması kategorilerde Marcom Awards’tan 5 ayrı birincilik (Platinum) ödülüne layık görüldü. Dünyanın en çok başvurulan “marka ve itibar” yarışması olan Marcom Awards’ta, başlangıcından bu yana 300 binden fazla aday değerlendirildi.

Hatırlanacağı gibi, Darüşşafaka Cemiyeti; 1994’ten beri pazarlama, iş dünyası ve yönetim alanında değerli ödüllerin verilmesine imza atan Marcom Awards jürisinden 90-100 puan arası skor elde ederek, son entegre raporuyla uluslararası bir başarıya daha imza attı. Cemiyet, 2020 yılında yayımladığı ilk Entegre Raporuyla da Marcom Awards’ta üç ödül almıştı.

Faaliyetleri bittikten sonra raporlamak yerine, yıl içinde ekipleriyle çalışarak her açıdan paydaşlarına yarattığı değeri özetleyen Darüşşafaka; 159 yıldır genetiğinde bulunan şeffaflık, iyi yönetişim ilkeleri ile Entegre Raporunu hazırlıyor.