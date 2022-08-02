Darısekisi’nde Yörük Gecesi coşkusu

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Darısekisi Örnek Köyü’nde yapılan Temmuz ayı etkinlikleri arasında yer alan ‘Yörük Gecesi’ yoğun ilgi gördü.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi’nin Darısekisi Örnek Köyü için oluşturduğu etkinlik takviminde yer alan programlardan ‘Yörük Gecesi’nde Yörük kültürü, değerleri ve gelenekleri uygulamalı olarak katılımcılara anlatıldı.

“Yörüklerin daha fazla tanıtılması gerekir”

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, Darısekisi Mahallesi Muhtarı Yakup Yetkin’in de katıldığı geceye, Darısekisi ve çevre köylerden vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gecede şiirler okundu ve geleneksel atışmalar yapıldı. ‘Yörük Düğünü’ isimli belgesel gösterimi ve halk oyunları ekibinin gösterisi ise büyük beğeni topladı.

Gecenin açılışında konuşan Yörük kültürü duayeni Mehmet Doğan, Yörüklerin değerlerinin daha fazla tanıtılması ve sahiplenilmesi gerektiğini söyledi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü Bengi İspir Özdülger ise böyle bir geceyi düzenlemekten dolayı çok mutlu olduklarını ve bu tür etkinlikleri arttırarak devam edeceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından sırası ile önce Bahar Şen isimli Yörük kadını tarafından şiir okundu, ardından Âşık Cumali Efe tarafından deyiş okundu ve Bahar-Halil Şen çifti tarafından da ‘Atışma’ yapıldı.

Gece; Mersin Şair ve Yazarlar Derneği Başkanı Rüştü Aydın’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Yörük Düğünü’ isimli belgeselin sunumunun ardından, Darısekisi Halk Oyunları ekibinin gösterisi ile sona erdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Darısekisi Örnek Köyü’nde gerçekleştirilen etkinlikler Ağustos Ayı’nda da devam edecek.