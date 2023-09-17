Darıca’da Trabzon rüzgarı esti
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle bu yıl Darıca Trabzonlular Derneği öncülüğünde ikincisi gerçekleştirilen Gençlik Şöleninde Trabzon rüzgarı esti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle bu yıl Darıca Trabzonlular Derneği öncülüğünde ikincisi gerçekleştirilen Gençlik Şöleni, renkli görüntülere sahne oldu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Darıca Trabzonlular Derneği’nin öncülüğünde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Darıca Gençlik Şöleninde Karadeniz rüzgarı esti. Darıca Dudayev Parkında gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
KARADENİZLİ SANATÇILAR
Darıca 2. Gençlik Şöleninde, çeşitli spor branşlarında Türkiye Şampiyonalarında dereceye giren sporculara ödüller verildi. Ödül töreninin ardından Karadenizli genç sanatçı Samet Piyaleoğlu sahne aldı. Gecenin sonunda ise Karadenizli Müzik grubu Koliva sahne aldı. Şölene katılan vatandaşlar unutulmayacak bir akşam yaşadı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|4
|10
|2. Rizespor
|5
|10
|3. Fenerbahçe
|3
|9
|4. Kayserispor
|5
|9
|5. A.Demirspor
|4
|8
|6. Konyaspor
|5
|8
|7. Beşiktaş
|3
|7
|8. Hatayspor
|4
|6
|9. Trabzonspor
|4
|6
|10. Alanyaspor
|4
|6
|11. Sivasspor
|4
|5
|12. Kasımpasa
|4
|5
|13. Karagümrük
|4
|4
|14. Antalyaspor
|4
|3
|15. Pendikspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|2
|2
|17. Ankaragücü
|4
|2
|18. Samsunspor
|4
|1
|19. Başakşehir
|3
|0
|20. Gaziantep FK
|5
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|4
|12
|2. Manisa FK
|4
|10
|3. Gençlerbirliği
|4
|10
|4. Ahlatçı Çorum FK
|5
|9
|5. Kocaelispor
|5
|9
|6. Bandırmaspor
|4
|8
|7. Keçiörengücü
|5
|8
|8. Şanlıurfaspor
|5
|8
|9. Bodrumspor
|4
|7
|10. Erzurumspor
|5
|6
|11. Sakaryaspor
|4
|5
|12. Göztepe
|4
|4
|13. Adanaspor
|4
|3
|14. Giresunspor
|4
|3
|15. Boluspor
|5
|3
|16. Altay
|5
|3
|17. Ümraniye
|5
|2
|18. Tuzlaspor
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|5
|15
|2. Tottenham
|5
|13
|3. Liverpool
|5
|13
|4. Brighton
|5
|12
|5. Arsenal
|4
|10
|6. West Ham United
|5
|10
|7. Aston Villa
|5
|9
|8. Crystal Palace
|5
|7
|9. Fulham
|5
|7
|10. Brentford
|5
|6
|11. Newcastle
|5
|6
|12. Nottingham Forest
|4
|6
|13. M. United
|5
|6
|14. Chelsea
|4
|4
|15. Wolves
|5
|3
|16. Bournemouth
|4
|2
|17. Sheffield United
|5
|1
|18. Everton
|4
|1
|19. Burnley
|3
|0
|20. Luton Town
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|5
|13
|2. Real Madrid
|4
|12
|3. Athletic Bilbao
|5
|10
|4. Girona
|4
|10
|5. Valencia
|5
|9
|6. Rayo Vallecano
|5
|9
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Cadiz
|5
|7
|9. Real Betis
|5
|7
|10. Real Sociedad
|4
|6
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Deportivo Alaves
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Celta Vigo
|5
|4
|15. Getafe
|4
|4
|16. Villarreal
|4
|3
|17. Granada
|4
|3
|18. Las Palmas
|4
|2
|19. Almeria
|4
|1
|20. Sevilla
|3
|0