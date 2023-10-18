Darıca Millet'te 3. Etap ilerlemesi yüzde 50

Kocaeli'de Darıca Millet Bahçesi 3. Etap projesinde Millet Kıraathanesi'nde ince işçilikler yapılırken proje kapsamındaki çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) -İnşa ettiği millet bahçeleriyle Kocaeli’ni daha yeşil ve daha çok nefes alan bir kente dönüştürmeyi sağlayan Büyükşehir Belediyesi, 3. etap projesiyle daha da genişleyecek Darıca Millet Bahçesi’nde yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Bu bağlamda Büyükşehir’in ilk olarak Darıca’da hizmete açtığı Millet Bahçesi, Gebze bölgesinde yaşayan vatandaşlar için nefes ve etkinlik alanı oldu. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın kontrolünde devam eden 3. etapta işin ilerleme oranı yüzde 50 seviyesine ulaştı.

MİLLET BAHÇESİ DAHA DA BÜYÜYECEK

Büyükşehir, yeşille mavinin buluştuğu Darıca Millet Bahçesi’nde vatandaşın sosyal yaşam alanı ihtiyacını karşılıyor. Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı ile başlayan, 2. etabıyla da Darıca ile Eskihisar’ı sahilden birleştiren Darıca Millet Bahçesi, Büyükşehir’in 3. etap projesiyle cazibesine cazibe katacak.

180 dönümlük arazi üzerinde projelendirilen Darıca Millet Bahçesi 3. etabın önemli bir ayağı olan Millet Kıraathanesinde ise Büyükşehir ekipleri sona yaklaştı. Millet Kıraathanesi yapımında mekanik ve elektrik işleri tamamlanırken dış cephe kaplaması devam ediyor. Kıraathanenin iç kısmında ise seramik ve alçı işleri gerçekleştiriliyor. 3. etap çalışmaları kapsamında yeşil alanların sulama sistemi ve sert zeminlerin kaplama işleri yapılıyor. Amfinin ise temeli atılırken şuan perde duvarlar yapılıyor.

Darıca Millet Bahçesi 3. Etap projesinde Millet Kıraathanesi ve Meydanı, Giriş ve Karşılama Meydanındaki yansıma havuzları ve dinlenme alanları, Türk İslam Bahçesi, Koku Bahçesi, Gülistan, oturma alanları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, dinlenme alanları olacak.

Büyükşehir, Darıca Millet Bahçesi’nde trafiğin rahatlaması için otopark sayısını da artırıyor. Bu kapsamda Millet Kıraathanesinin hemen yanına 227 araç kapasiteli otopark inşa eden Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, 900 ve 100 araçlık olmak üzere iki ayrı noktaya daha otopark alanı hazırladı. Tamamlanan üç otoparkın önümüzdeki günlerde boya, çizgi ve küçük ölçekli çevre düzenleme işleri gerçekleştirilecek.