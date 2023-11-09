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Darıca Millet Kıraathanesi'ne modern kütüphane kurulacak

YAŞAM 09.11.2023, 10:31
Darıca Millet Kıraathanesi'ne modern kütüphane kurulacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Millet Bahçesi içine kurulacak Millet Kıraathanesi için kurulum malzemesi alımı yapacak. İhaleye 3 firma teklif verdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Millet Bahçesi’nin içine modern ve çağdaş bir Millet Kıraathanesi kurmak için çalışmalarına devam ediyor.

Millet Kıraathanesinde yer alacak kütüphanede okuyuculara çağdaş bir hizmet verebilmek amacıyla; akıllı kütüphane sistemleri, basılı ve elektronik kütüphane koleksiyonuyla donatılacak. Bunun yanı sıra modern kütüphane mobilyalarıyla tefriş edilecek. Bu amaçla Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası ihale salonunda düzenlenen elektronik ihaleye 3 firma teklif verdi. İhalede en düşük teklif 5 milyon 898 bin 922 TL oldu.

380 KİŞİLİK KÜTÜPHANE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal donatılarının yanı sıra kültürel ve sportif alanlarıyla da Darıca’ya büyük değer katacak Millet Bahçesi’nde 3. etap çalışmalarında yer alacak Millet Kıraathanesindeki kütüphane için kurulum ihalesi düzenlendi. İçerisinde açık hava kitap okuma alanları bulunması planlanan 300 kişilik yetişkin kütüphanesinin yanı sıra 80 kişilik çocuk kütüphanesi oluşturulacak.

3 bin 260 metrekare alanda hizmet verecek Millet Kıraathanesi içinde yer alacak kütüphane için Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü tarafından ihale düzenlendi. Kütüphanenin kurulum ihalesini kazanan firmanın yapacağı çalışmalar kapsamında; akıllı kütüphane sistemi yazılımı 1 adet, bilgisayar terminalleri 15 adet, yazıcı 3 adet, 65 inç televizyon 2 adet, kitap taşıma arabası 3 adet, metal kitap desteği 500 adet yer alıyor. Dijital kütüphane için en az 31 kategoride 28 bin e-kitap veri tabanı kitap seçilecek. Bununla birlikte çalışmalar kapsamında firma Türkçe elektronik kitap veri tabanı 1 adet, kitap ve çoklu ortam materyalleri kütüphanecilik işlemleri gerçekleştirilmesi ve yayınların raflara sınıflama numarasına göre dizilimi işlemlerini gerçekleştirecek.

20 BİN 396 YETİŞKİN VE ÇOCUK KİTABI

Kütüphanenin kurulum ihalesini kazanan firmanın yapacakları kapsamında; 20 bin 396 kalem çocuk ve yetişkin kitabı da yer alıyor. Bu kitaplar; Askeri Bilimler, Astronomi ve Uzay, Bilgisayar, Çevre Bilimleri, Dil ve Edebiyat, Eğitim, Ekonomi ve Finans, Enerji, Felsefe, Psikoloji ve Din, Fizik, Genel Çalışmalar, Güzel Sanatlar, Hukuk, İşletme ve Yönetim, Kimya, Kütüphanecilik, Matematik ve İstatistik, Medya ve İletişim, Mimarlık ve Tasarım, Mühendislik ve Teknoloji, Müze ve Kültürel Çalışmalar, Müzik, Politika ve Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Spor, Seyahat ve Turizm, Tarih, Tarım ve Biyoloji, Tıp ana konularını kapsayacak.

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