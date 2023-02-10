Darıca Balyanoz Kampı depremzedelere tahsis edildi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Balyanoz koyunda yer alan gençlik kampını Kahramanmaraş ve çevre illerden gelecek depremzedelere tahsis ettiKOCAELİ (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan deprem felaketinin ardından tüm imkanlarıyla yardım seferberlik başlatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, depremzede vatandaşlara da kapılarını açtı.
AFAD tarafından afet bölgesinden tahliye edilen depremzedeler için Büyükşehir’in Darıca Balyanoz Gençlik Kampı tahsis edildi.
Depremzede aileler, dün geceden itibaren kampa yerleşmeye başladı. İlk etapta Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’dan gelen 72 depremzede kampa yerleşti.
Depremzedeler için yaklaşık 250 kişilik yer tahsis edildi. Darıca Balyanoz Gençlik Kampı, depremzedeler için özel olarak hazırlandı. Özellikle deprem bölgesinden gelecek çocukların tüm ihtiyaçları düşünüldü.
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|20
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|22
|43
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|20
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|21
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|21
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|24
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|21
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|20
|45
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