Darende köprü çalışmaları başladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Malatya genelinde kurmuş olduğu şantiyelerle yol, asfalt, menfez ve köprü çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafında Darende Aşağı Ulupınar, Yenice ve Çınar’da köprü çalışmaları başlatıldı.

Darende ilçesinde yapılan çalışmalar hakkında konuşan Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Hakan Demir, Malatya'da 13 ilçe ve 718 mahallesinde 2019 yılından beri yoğun çalışmalar gerçekleştridiklerini söyledi.

Daha önce yapılan kemer menfez işleminin sel ve betonunun yıpranmasıyla büyük tehlikeler arz ettiğini ifade eden Demir, "Biz burada yapmış olduğumuz değerlendirmelerin sonunda köprünün yeniden yapılması aşamasındayız. Bununla birlikte bu çalışmalardan sonra daha sağlıklı bir köprü ve daha konforlu bir yol elde etmiş olacağız. Darende’ de buna benzer 4 adet daha menfez bölgemiz var. Bunlarında tamamlanması ile birlikte Darende’deki alt yapı sorunlarını gidermiş olacağız” dedi.