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Dar gelirliler uydu kentte yaşayacak

YAŞAM 31.10.2022, 09:57
Dar gelirliler uydu kentte yaşayacak

Şanlıurfa’da dar gelirli ailelere yönelik yapılacak olan Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan “Şanlıurfa Kuzey Şehir” konut projesi için alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor. Aşık-Öğütçü bölgesinde yapımı devam eden 2 bin 500 konut için proje çalışmaları da tamamlandı.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleriyle kentte artan konut ihtiyacına karşı Aşık-Öğütçü bölgesinde ilk etapta 2 bin 500 konut yapılacak. Dar gelirli ailelere yönelik yapılacak olan “Şanlıurfa Kuzey Şehir” konut projesi için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin kendi ekip ve ekipmanlarıyla 2+1, 3+1 gibi ucuz konutların yapılacağı Aşık-Öğütçü bölgesinde çalışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen tanıtım toplantısıyla Kuzey Şehir Konut Proje görüntülerini kamuoyu ile paylaşan Başkan Beyazgül Şanlıurfa’nın bu projeye ihtiyacı olduğunu kaydetti.

PROJE EN İNCE AYRINTISINA KADAR TASARLANDI

Yüzde 60’ının yeşil alanın yer aldığı uydu kent niteliğindeki “Şanlıurfa Kuzey Şehir” konut projesinde binalar 6 kat olacak. Yeni bir yaşam alanının oluşturulacağı ucuz konut projesinde her detay en ince ayrıntısına kadar düşünülerek tasarlandı.

BAŞKAN BEYAZGÜL, “KUZEY ŞEHİR KONUT PROJESİ ŞANLIURFA’YA DEĞER KATACAK”

“Beyazgül ile Dönüşüm” Basın Toplantısında kamuoyunu aydınlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 2 Bin 500 konut yapılacak alanda 100 metrelik yolların açımına başladık çalışmalarımız devam ediyor. Burası uydu kent niteliğinde bir alandır.” Dedi.

BAŞKAN BEYAZGÜL, “ŞANLIURFA’NIN TARİHİ SİLUETİNİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Şanlıurfa’nın tarihi siluetini gün yüzüne çıkardıklarını ifade eden Başkan Beyazgül, “12 bin yıllık şehrimizin tarihi siluetini gün yüzüne çıkardık. Şanlıurfa’nın tarihi silueti ortaya çıktığı zaman birçok tarihi ve turistik değeri de ortaya çıkmış oluyor. Bu durum insanlık için, vatandaşlarımız için olması gereken bir husustur. Şanlıurfa’ya geldiğimiz zaman bir zaman tüneline girmiş olalım istiyorum. Bu köklü tarih Şanlıurfa’da var. Betonarme binaların tarihin içerisine girmesiyle olmaz. Çarpık kentleşmenin tarihle yan yana bulunması olmaz. Göreve geldiğimiz zaman bunu gördük. Ve Allah’a şükür adım adım hedefimize giderek turizm adasını tescilli şehri ortaya çıkarıyoruz.” İfadelerine yer verdi.

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