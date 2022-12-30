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Dar gelirli ailelere “El Bebek Gül Bebek” paketi

YAŞAM 30.12.2022, 07:54
Dar gelirli ailelere “El Bebek Gül Bebek” paketi

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği ve bebeklerin ihtiyaçları ile gelişimine katkı sunmayı amaçlayan “El Bebek Gül Bebek” projesi, 13 ilçede ailelerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. 2020 yılının Nisan ayında başlatılan proje ile 30 binin üzerinde destek paketi ailelere ulaştırıldı.MERSİN (İGFA) - Dar gelirli ailelerin 6-12 aylık bebekleri için başlatılan projeye başvurular, Teksin üzerinden yapılıyor. Başvuruda, talepte bulunan ailenin asgari ücret veya altında bir gelirinin olması şartı aranıyor.

Atar: “Çocuklarımızın her gelişim aşamasında yanındayız”

Projeyi pandemi sürecinde hayata geçirdiklerini ve sonrasında yaygınlaştığını belirten Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde görev yapan Çocuk Gelişimcisi Gülçin Atar, “İnsanların alım gücü azaldığı için, talep çok fazla. Bundan kaynaklı olarak projemiz büyüdü. Dağıttığımız paket sayısı 30 binin üzerine ulaştı. İçerisinde bebek bezi, bebek maması, bebek şampuanı, ıslak mendil ve pişik kreminin bulunduğu paketlerimizin dağıtımı devam ediyor” dedi.

Ailelerin 6-12 aylık bebeği olduğu dönemlerde başvuru yapmaları durumunda talebi incelemeye aldıklarını söyleyen Atar, asgari ücret veya altında bir gelire sahip ailelerin bu hizmetten yararlandıklarını belirtti. Atar, “Destek paketlerimizi, bebekler 1 yaşına ulaşıncaya kadar verebiliyoruz. ‘El Bebek Gül Bebek’ projemiz gün geçtikçe büyüyor. Şu an aktif olarak 2 bin aile bu hizmetten yararlanıyor. Doğum öncesinde bebeğin beslenmesine katkı sağlamak amacıyla ‘Hamile Bakım Sütü’ projemiz, doğum sonrası ise 6-12 aylık bebekler için ‘El Bebek Gül Bebek’ projelerimiz devam ediyor. Arada bir boşluk var. Bunu da ‘Hoş Geldin Bebek’ paketiyle tamamlayacağız. Bundan sonrasında da hizmetlerimiz devam edecek. Çocuklarımızın her gelişim aşamasında yanındayız” ifadelerini kullandı.

“Göstermelik bir hizmet olmadığı ürünlerin kalitesinden de belli”

2 çocuk annesi Besna Taşkan, oğlu Devran için aldığı hizmet için, “Bu paketi ikinci kez alıyorum. Bebek bezi, en ucuz yer olan pazarda bile 170 lira. Mama çok pahalı. Durumumuz olmadığı için ben mama alamıyordum ve bundan dolayı bebeğim gelişmedi. Belediye’nin dağıttığı ürünlere baktım ve hepsini de araştırdım. Çok kaliteli. Memnunuz. Göstermelik bir hizmet olmadığı, ürünlerin kalitesinden de belli” dedi.

“Ürünlerin tamamı kaliteli”

8 aylık Umut Ayaz’ın annesi Canan Aktaş, “Daha önce ‘Hamile Bakım Sütü’nden yararlandım. 8 aylık oğlum için de ‘El Bebek Gül Bebek’ paketinden faydalanıyoruz. Maddi durumumuz iyi değil. Ürünler kaliteli, bizim kendi kullandığımız ürünler. Personel de gerçekten çok iyi. Ben hamileyken sütü kendim taşıyamıyordum, sütü mutfağa kadar getiriyorlardı. Memnunuz” ifadelerini kullandı.

“Bu şartlarda böyle bir destek yapılması çok iyi”

Bebek için aldıkları destek paketinin, aile ekonomisine de aynı şekilde katkı sağladığını söyleyen 11 aylık Yiğit Aras’ın annesi Nebahat Duruk ise, “Paketi açtım. Mama, bez, ıslak mendil, pişik kremi, şampuan vardı. Bu şartlarda böyle bir destek yapılması çok iyi” dedi.

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