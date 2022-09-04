Damascus ustasından Başkan Gürkan'a özel hediye

Malatya’da yarım asrı aşkın bir süredir damascus ustası olarak sanatını icra eden dünyanın sayılı, Türkiye’nin ise tek damascus ustası Yusuf Bayyiğit, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret etti.MALATYA (İGFA) - Biri yumuşak, diğeri sert iki ayrı çeliğin birleştirilerek elde edilen damascus çeliğinden yaptığı ürünlerle gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yaptığı eserlerle büyük ilgi gören Damascus Ustası Yusuf Bayyiğit, makamında ziyaret ettiği Başkan Gürkan ile yaptığı çalışmalarla ilgili bir süre sohbet etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve Başkan Gürkan’a özel olarak yaptığı eseri hediye ettiğini ifade eden Damascus ustası Yusuf Bayyiğit, Başkan Gürkan’a özel olarak bir kılıç yaptığını, Osmanlı döneminin 1500-1700 yılları arasında Osmanlı Yeniçeri askerlerinin savaşlarda kullandığı ancak Damascus olmayan kılıçlardan kullandığı bire bir replikasını yaptığını belirtti.

Damascus ustası olarak dünyada nadir ustalardan biri olan Yusuf Bayyiğit’e ziyaretten dolayı teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, Babayiğit'in özellikle damascusun Şam çeliği üstatlarından, zanaatkârlarından dünyada sayılı kişilerden biri olduğunu belirtti. "325 kat Şam çeliği ve her şey demiri keser Şam çeliği,çeliği de keser ifadesiyle Şam çeliği damascus demiri ve çeliği kesen anlamındadır" diyen Gürkan, "Bu anlamda damascus ustasıyla bir arada olmaktan ve güzel armağanı bize takdim etmesinden çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bizlere takdim ettiği hediyede amblemlerden bir tanesini kendisinin üstatlığını, zanaatkârlığını tescil etmesi anlamında yaptığını, diğerini bizlere atfen yaptığını, üçüncü amblemi de bütün Malatya’nın birliği beraberliği için ve kılıcı da adalet kılıcı ve güç olması hasebiyle şer güçlerin kesilmesi anlamında bize armağan ettiğini ifade ettiler. İnşallah biz Malatya’da birliğin, beraberliğin, dirliğin, düzenin, kaynaşmanın, dayanışmanın ve Malatya paydasında Malatya’yı mazisine layık istikbale hazırlamanın gayreti ve çabası içerisinde olacağız. Ben bu inceliği için Yusuf ustaya ve değerli hanımefendi eşlerine sonsuz teşekkür ediyorum. Göz nuru ve el emeği olan Osmanlı kılıcının replikasını inşallah en güzel yerde saklayacağız ve Yusuf ustanın hatırası olarak tutacağız” diye konuştu.