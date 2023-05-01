Dalçık ihalesi 7 Haziran’da yapılacak

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun ‘Mega’ projeleri arasında yer alan Dalçık Projesinin ihale tarihini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Giresun’da açıkladı.GİRESUN (İGFA) - Bir dizi programlar için şehrimize gelen Bakan Karaismailoğlu, ilk olarak Giresun Belediyesi’ni ziyaret etti. Başkan Şenlikoğlu tarafından karşılanan Bakan Karaismailoğlu’na günün anısına hediye takdim edildi.

ŞENLİKOĞLU TEŞEKKÜR ETTİ

Bulancak Durağı mevkiinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun’a her fırsatta desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na şehre ve projelere göstermiş olduğu ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.

İHALE TARİHİ 7 HAZİRAN’DA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise Giresun’u memleketi gibi gördüğünü belirterek, Eğribel Tüneli’nin bugünden itibaren çift tüp olarak hizmet vermeye başladığını müjdeledi. Bakan Karaismailoğlu’nun ikinci müjdesi ise Dal-Çık Projesi oldu. Bakan Adil Karaismailoğlu, “Şehir merkezini yakından ilgilendiren şehir girişi Dal-Çık projemizi bitirdik, yatırım programına koyduk. Giresun’un silüetini bozmadan, Giresun’a yakışır alt geçit olarak yapıyoruz. 7 Haziran’da ihalesi var. Hayırlı uğurlu olsun. Giresun için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı. Biz çok konuşmayız icraatlarımız konuşur.” dedi.

“Türkiye’nin her yerinde yatırımlarımız var, sonucunda ülkemiz büyüyor.” diyen Bakan Karaismailoğlu, “Burası benim memleketim sayılır. Bütün Giresunlularla dost olduk, kardeş olduk. Giresunlularla oturduk, Giresun ne istiyorsa onu yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Karayollarında sadece 26 projemiz var. Bunların bugünkü değeri 10 Milyar TL değerinde. AK Parti hükümeti zamanında sadece 37 Milyar TL yatırım yapıldı. Hepsi Giresunluların büyümesi ve hayatının kolaylaştırılması için. Hedeflerimiz var. Bütün Giresunlularla çalışacağız. Eğribel Tüneli, Dünyanın en eski yollarından bir tanesi. 5700 metre uzunluğunda. Geçen seneden beri bir tüp hizmet veriyor. Bugün itibariyle iki tüp hizmete giriyor. 14 Mayıs’tan itibaren oradan inşallah şaşalı bir şekilde tünelin de içerisinden geçeceğiz. Dereli – Giresun, Yağlıdere – Giresun yolu gibi 26 tane projemizi bir bir takip ediyoruz.” diye konuştu.