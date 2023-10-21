Dal Lunapark'tan çocuklara 100'üncü yıl armağanı
Cumhuriyetin 100.Yılında Dal Tema Park ve Dinolino’da oyuncaklar çocuklar için ücretsiz olacak.
7.GÜN HABER/ Özden DEMİRCİ (KOCAELİ İGFA)
Ülkemizin en büyük tema parkı Dal Lunapark Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Dal ve İşletme Genel Müdürü Mustafa Dal yaptıkları açıklamada Cumhuriyetimizin 100. Yılında kapılarını çocuklara açtıklarını belirtti.
CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINDA ÇOCUKLARA HEDİYE
Dal Tema Park adına bir açıklama yapan Mustafa Dal, “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Gebze Center Dal Temapark ve DinoLino da Çocukları ağırlayacağız. O gün Saat 12.00 ile 15.00 arası bütün oyuncaklar ücretsiz olacaktır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda 3-12 yaş arası bütün minik misafirlerimizi bekliyoruz”. Mustafa Dal, “Minik misafirlerimiz o gün gişelerden bilekliğinizi almayı unutmayın” dedi
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|24
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|22
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|21
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|19
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