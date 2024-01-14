Daha temiz bir Van için hummalı çalışma

Van Büyükşehir Belediyesi, daha temiz ve yaşanabilir bir kent için 2023 yılında yoğun bir çalışma yaptı.VAN (İGFA) - Çevre dostu belediyecilik anlayışı ile hareket eden Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği örnek projelerle, toplumun her kesiminden takdir almaya devam ediyor. Her yıl uygulamalarına yenilerini ekleyen Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı, yıl boyu birçok başarılı proje ve uygulamaya imza attı.

BİNLERCE HANENİN ELEKTRİK İHTİYACI KARŞILANIYOR

Van Büyükşehir Belediyesi, vizyon projelerden biri olan Entegre Katı Atık Tesisi ile çöpten elektrik enerjisi üretilmeye devam ediliyor. Tesislere gelen çöpler teknolojik makinelerle ayrıştırılarak, elde edilen biyogaz, elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Yıllarca "Vahşi depolama" yapılan bölgede ise görüntü kirliliğinin önlenmesi ve çevreye yayılan kötü kokunun da giderilmesini sağlayan proje sayesinde, eski çöp alanının da üstü kapatılarak rehabilite edildi. Yüzlerce personelin çalıştığı tesiste binlerce hanenin elektrik ihtiyacı karşılanıyor.

AKTARMA İSTASYONLARI TAM KAPASİTE ÇALIŞIYOR

Çevreye büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, aktarma istasyonlarıyla ilçelerdeki çöp sorunu da ortadan kaldırdı. Van merkezde yapılan Entegre Katı Atık Tesisi’ne bağlantılı olarak üç bölgeye kurulan çöp aktarma istasyonları tam kapasite çalışıyor. Muradiye, Erciş ve Çaldıran, ilçelerinin çöplerinin toplandığı Karahan Katı Atık Aktarma İstasyonunu, Özalp ve Saray ilçelerine ait Mollahasan Katı Atık Aktarma İstasyonu, Çatak, Gürpınar ve Gevaş ilçelerinin Gölkaşı Katı Atık Aktarma İstasyonunda günlük tonlarca çöp toplanıyor. Çöpler katı atık tesisine getirilerek teknolojik makinelerle ayrıştırılıyor.

VAN GÖLÜ, BÜYÜKŞEHİR İLE HAYAT BULUYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde ‘Van Gölü'nü Koruma Eylem Planı’ çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi’nin Van Gölü’nün temizlenmesine yönelik başlattığı çalışmalar hızla devam ediyor.

Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü'nü kirlilikten arındırmak için başlayan 1’inci etap dip çamuru ve balçık temizliği çalışması tamamlanırken, 2’nci ve 3’üncü etaplarda ise çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın koordinasyonunda uzun süredir titizlikle sürdürülen çalışmalarda bugüne kadar yaklaşık olarak 1 milyon 515 bin metreküp balçık ve dip çamuru çıkarıldı.

100’ü aşkın iş makinesi ile yürütülen çalışma kapsamında 14 kilometrelik sahil bandında 2 milyon 700 bin metreküp dip çamuru çıkarılması hedefleniyor.

EDREMİT MARİNAYA SİNTİNE TOPLAMA TANKI BIRAKILDI

Van Gölü ekosistemini korumak ve canlıların yaşam alanlarını tehdit eden gemi ve balıkçı teknelerinin makine ve kazan dairelerinden akan yağların toplanması için Edremit marinaya sintine tankı bıraktı. Alanda biriken yağlı atıklar, lavabo atıkları ve sintine atıkları günlük ve haftalık olarak bu tesislere aktarılıyor.

TIBBİ ATIKLAR GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE BERTARAF EDİLİYOR

Tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermesinin önüne geçmek için çalışan Büyükşehir, sağlık kuruluşlarından topladığı atıkları Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinde güvenli bir şekilde bertaraf ediliyor. Toplanan tıbbi atıkları bertaraf eden tesis, belediyenin bütçesine katkı sağlıyor.

3 BİN PLASTİK ATIK KUTUSU BIRAKILDI

Temiz bir çevre için yürüttüğü başarılı çalışmalarla örnek olan Büyükşehir Belediyesi, "Geri Dönüştür, Geleceği Değiştir" sloganıyla yürütülen farkındalık çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü, Sıfır Atık Projesi kapsamında plastik, kağıt, cam ve metal atıkların toplanması ve çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla 13 ilçeye binlerce çöp kutsu dağıttı. Proje kapsamında 13 ilçeye 3 bin adet ikili plastik iç mekân sıfır atık kutusu, 20 adet çek çek, 100 adet kişisel koruyucu elbise, 100 adet 660 litrelik geri kazanımlı plastik konteynır, 30 adet pet şişe atık kutusu, 5 adet yedili mobil atık getirme dağıtıldı.

Dönüşümü sağlanan plastik atıkların geri kazanılması amacıyla yürütülen çalışma ile gelecek kuşaklara temiz bir çevre bırakmayı farkındalık ve bilinçlendirmeyi de hedefliyor.

CAMİLER BÜYÜKŞEHİR İLE TERTEMİZ

Camii ve Kur'an kurslarında başlatılan temizlik çalışmaları yıl boyunca devam etti. 168 cami ve 78 Kur'an kursunda sürdürülen çalışmalarla cami halıları, kapı, cam, kitaplık, avizeler, ayakkabılıklar titizlikle temizleniyor. Yine ekiplerce camilerin lavaboları ve abdest alma alanları da dezenfekte ediliyor.

MEZARLIKLARDA BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI YÜRÜTÜLDÜ

Kent estetiği ve yolların genişletilmesi için yapılan çalışmalar kapsamında kent merkezindeki mezarlıkların yıkılan duvarları yenilendi. İl genelindeki mezarlıkların bakım ve onarımlarına özen gösteren Büyükşehir Belediyesi, kente yakışır çevre duvarı inşa etti. Ayrıca yapılan çalışmalarla mezarlık alanlarında nizami bir şekilde defin işleminin yapılması da sağlandı.

Belediye ekipleri ayrıca kent genelinde bulunan mezarlıkları yabani ot ve kuruyan ağaç dallarından arındırarak, mezarlık çevresindeki koruma duvarları, çeşmeler ve bankları bakım ve onarımdan geçirdi. Ayrıca Mezarlıklar Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Akköprü, Garipler, Şabaniye, Eskişehir, Selimbey, Doğu, Seyrantepe, Hacıbekir, Yenimahalle, İskele, Yalımerez, Şahbağı, Süphan ve Kurubaş mezarlık alanlarına 3 bin 400 ağaç dikti.

KAÇAK HAFRİYAT İLE MÜCADELE

Şehirde hafriyat ve inşaat yıkıntılarının gelişi güzel dökülmemesi için yıl boyunca yoğun bir mesai harcandı. Bu kapsamda belediye ekipleri, hafriyat dökümü, inşaat kazı izni, inşaat yıkıntıları, dolgu izni ve kurumların yaptığı kazıları tek tek denetliyor. 7/24 denetimlerini sürdüren ekipler, kent merkezi ve göl çevresine hafriyat dökenlere cezai işlem uyguladı.

DERE VE SAHİL TEMİZLİĞİ YAPILIYOR

Van Gölü’nün korunması ve gelecek nesillere taşınması için Büyükşehir Belediyesi çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda gölün korunması için ekipler, derelerde ve sahil kısımlarında temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Akköprü ve Kurubaş deresinin Van Gölüyle buluştuğu noktaya atık tutucu sistemini kurdu. Atık tutucu sistemi ile dere içerisindeki atıklar toplanıyor.

Ayrıca bu sistem ile akarsuyun getirdiği plastik, şişe, her türlü pil ve batarya, poşet, metal parçaları, sigara izmariti, kullanılmış maske, eldiven, kablo gibi katı atıkların Göle ulaşmasını önlüyor. Biriken atıklar ekipler tarafından alınarak ayrıştırma alanına götürülüyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri ayrıca Samancılar sitesinde çıkan yangın sonrası site alanında temizlik çalışması yaptı.