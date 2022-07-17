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Dağcıların tercihi bu yıl saklı cennet Kestel Kanyonu

YAŞAM 17.07.2022, 09:59
Dağcıların tercihi bu yıl saklı cennet Kestel Kanyonu

Mersin Büyükşehir Belediyesi; temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra, Toroslardan Akdeniz’e uzanan eşsiz doğası ile keşfedilmemiş birçok alana sahip olan Mersin’in tanıtım çalışmalarına katkı sunmaya da devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - Tarih, doğa, kültür ve birçok özelliği ile keşfedilmeyi bekleyen, Mersin’in doğa turizmi açısından bugüne kadar keşfedilememiş en önemli bölgesi olan Kestel Kanyonu, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen bir organizasyonla, Bursa Kanyon ve Doğa Sporları Derneği üyelerini konuk etti. Bursa Kanyon ve Doğa Sporları Derneği üyesi 7 kişilik ekip, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde Kestel Kanyonu’nun giriş alanlarından olan Mut Söğütözü Yaylası’nda bulunan tarihi köprü bölümünden kanyona giriş yaptı. 5 gün boyunca zorlu engelleri aşarak kanyon boyunca ilerleyen ekip, Mut Yıldız Köyü mevkiinde kendilerini bekleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selahattin Arslan, Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut Koordinasyon Şube Müdürü Ferruh Baş ve beraberlerindeki ekip tarafından karşılanarak parkuru tamamladı.

Ahmet Vurganer: “Türkiye’deki 3 büyük kanyondan, Kestel’i 2 numaraya yazarım”

 70'ten fazla ip inişi bulunan Kestel Kanyonu’nda en uzun ip inişini, Türkiye'de bir kanyonda bulunan en uzun şelale olan 85 metrelik bir şelaleden yapan ekip, Kestel Kanyonu’nun doğa ve kanyon sporları açısından önemli olduğuna vurgu yaptı.

Bursa Kanyon ve Doğa Sporları Derneği üyesi Ahmet Vurganer yaptığı açıklamada, “Bu kanyonun özelliği, Türkiye’de sadece 2 kanyonda var. Kanyonun girişinden bakıldığı zaman çıkışını görebiliyorsun. Türkiye’nin 3 büyük kanyonu var. Serik, Antalya Tazı Kanyonu ve Kestel. Ben Kestel’i iki numaraya yazarım. Kestel, her hali ile Türkiye’nin en güzel kanyonu. Türkiye’de hiçbir kanyon, performans olarak Kestel’in yanına yaklaşamaz. Herkesin geçebileceği bir kanyon değil, çok fazla güç istiyor” dedi.

Erkan Hubup: “Dağcılar için Everest ne ise, kanyoncular için de Kestel o”

 Bursa Kanyon ve Doğa Sporları Derneği sporcusu Erkan Hubup, 5 günlük parkur sonrasında yaptı açıklamada, Kestel Kanyonu geçişinin kendisi için çok önemli olduğunu belirterek, “Dağcılar için Everest’e çıkmak ne anlam taşıyorsa, kanyoncular için de Kestel Kanyonu’nun doğu kolunu geçmek o anlamı taşıyor. Çok zor, çok olağanüstü bir kanyon ve her etabı bizi hayranlık içinde bıraktı” dedi.

Bukay İnce: “Kestel Kanyonu, Türkiye ve dünyaya tanıtılmalı”

 Kestel Kanyonu’nun Türkiye’deki tüm kanyonların karması bir kanyon olduğuna dikkat çeken Bursa Kanyon ve Doğa Sporları Derneği üyesi ve Mut’ta ikamet eden Bukay İnce, “Türkiye’de hiçbir kanyonda olmayandan daha çok ip inişleri, yüzme alanları, havuzlar, yüksek atlamalar var. Bunlarda kanyonu, Türkiye’de birinci sırada göreceğimiz bir kanyon yapıyor. Türkiye’ye ve dünyaya bunu aktarmak için gereken şeyleri yapacağım. Bize destek veren basın mensuplarına, sporcu arkadaşlarımıza ve bu organizasyonda bizlere ev sahipliği yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çalışmanın içerisinde yer aldığı zaman ilk olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden bu organizasyona ev sahipliği yapması için talepte bulunduğunu ifade eden sporcu iş insanı İnce, Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut Koordinasyon Şube Müdürlüğü tarafından hızlı bir şekilde çalışmalara başlanıldığını ve güzel sonuçlar alındığına dikkat çekti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut Koordinasyon Şube Müdürü Ferruh Baş, Bursa Kanyon ve Doğa Sporları Derneği’nin Bukay İnce aracılığı ile kendilerinden organizasyona ev sahipliği yapmaları talebinde bulunulduğunu ifade ederek, “İnce tarafından bize iletilen bu talep ile alakalı olarak, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer’in talimatı ile Büyükşehir Belediyesi’nin tüm imkânlarını kullanarak, organizasyona ev sahipliği yaptık” dedi.

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