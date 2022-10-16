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Dağcılardan çömlek diyarı Kınık'a kültür gezisi

YAŞAM 16.10.2022, 14:19
Dağcılardan çömlek diyarı Kınık'a kültür gezisi

Bilecik’in en çok ziyaretçi ağırlayan köylerinin başında olan ve 140 yıldır çömlek sanatının yaşatıldığı Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyü, Yeşil Bursa Dağcılık İhtisas Spor Kulübü Derneği üyelerini ağırladı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Kınık köyüne 100 kişilik grupla gelen Yeşil Bursa Dağcılık İhtisas Spor Kulübü Derneği üyeleri yağmurlu havaya rağmen köydeki çömlek atölyelerini gezdiler çömlek yapımı hakkında çömlek ustalarından bilgiler aldılar.

Dernek Başkanı Kadir Soyaltın ve Başkan Yardımcısı Sema Kızılaslan’ın organizasyonunu gerçekleştirdiği programda dernek üyeleri Kınık çömleklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Pazaryeri ilçesinde Bozcaarmut Göleti'ni de gezen grup üyeleri sonbaharın güzelliklerini fotoğrafladılar.

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