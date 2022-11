ÇYDD şubeler Toplantısı İstanbul’da gerçekleşti

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), 18 – 19 Kasım tarihleri arasında İstanbul TÜYAP’ta iki büyük etkinliğe imza attı.İSTANBUL (İGFA) - ÇYDD’nin on iki yıl sonra ikinci defa gerçekleştirdiği Arama Konferansı’na dernek yöneticileri, üyeleri, gönüllüleri ve öğrencilerinin yanı sıra iş dünyası, medya, akademi ve sivil toplum alanından önemli isimler katıldı.

ÇYDD’nin son on yılda yaptığı çalışmalar ışığında on yıllık hedefleri ve gelecek tasarımının tartışıldığı konferansta, ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel tarafından ÇYDD’nin on yıllık çalışmaları hakkında genel bir bilgilendirme sunumu yapıldı.

Prof. Dr. Yüksel, ÇYDD Gelecek Tasarımı çalışması hakkında “Bugün, çağdaşlık yolculuğumuzu her zaman ve her koşulda hep birlikte sürdürdüğümüz üyelerimiz, gönüllülerimiz ve paydaşlarımızla birlikte ‘10 Yılda ÇYDD - 10 Yılda Ne Planlandı, Ne Gerçekleştirildi?’ sunumuyla yerel ve uluslararası koşullar altında gerçekleştirilen dernek çalışmalarını dikkate alarak ÇYDD için uzun vadeli ve verimli bir yol haritasını belirlemek ve bu kapsamda şubelerimiz ve tüm paydaşlarımızla eşgüdümlü çalışarak karşılabileceğimiz sorunlara karşı hazırlıklı olmayı; artan yoksulluk, fırsat eşitsizliği ile ücretsiz bilimsel, laik ve çağdaş eğitimin engellenmeye çalışılması sorunlarının çözümlerinin ortaya konması hedeflenmektedir.” şeklinde konuştu.

24 FARKLI GRUP ÇYDD GELECEK TASARIMINI TARTIŞTI

Sabancı Üniversitesi Arama Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Oğuz Babüroğlu ve ekibi yönetiminde gerçekleşen etkinlikte beyin fırtınası yapılarak ÇYDD Gelecek Tasarımı ve ÇYDD Yönetim Anlayışı olmak üzere iki ayrı başlıkta grup çalışması oturumları gerçekleşti. 24 farklı gruba ayrılan katılımcılar, beyin fırtınası çalışmasında ortaya çıkan hedefleri daha detaylı tartıştı ve çalışma sonunda ilk sunumlarını gerçekleştirdi. Final sunumlarında ise 24 grubu temsil eden 3 ana grup ÇYDD Gelecek Tasarımını katılımcılarla paylaştı.

Arama Konferansı’nın ardından ÇYDD Genel Merkez ev sahipliğinde düzenlenen ÇYDD Şubeler Toplantısı, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki 81 şube ve 1 temsilcilikten gelen 201 üyenin katılımıyla gerçekleşti.