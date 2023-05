ÇYDD Kayseri Şubesi'nden anlamlı gece

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kayseri Şubesi, anlamlı bir etkinliğe imza attı. Dernek, ihtiyaç sahibi öğrenciler için Dayanışma Gecesi düzenledi. Geceden elde edilen gelirle, birçok öğrenciye eğitim desteği sağlanacak.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Geçtiğimiz yıl ekim ayında Kayseri’de faaliyete geçen ve bu yılın başında da ilk genel kurulunu yaparak yeni yönetimini belirleyen Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kayseri Şubesi, başarılı ve anlamlı faaliyetlerine devam ediyor.

Dernek bu kez de ihtiyaç sahibi öğrenciler için harekete geçti. Başkanlığını Seval Genç’in yaptığı dernek ihtiyaç sahibi öğrencilere burs sağlamak, eğitim desteği vermek için ‘Dayanışma Gecesi’ düzenledi. Geceye iş, sanat ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı.

"Çağdaş Türkiye’nin Gelecek Güvencesi" sloganıyla Kayseri’de de faaliyetlerini sürdüren ÇYDD’nin Burak At çiftliğinde düzenlediği Dayanışma Gecesi’ne ÇYDD Genel Başkanı Prof Dr Ayşe Yüksel, Genel Başkan Yardımcısı Avukat Sedat Durna, siyasi parti ve STK temsilcileri, milletvekili adayları ve çok sayıda davetli katıldı.

YÜKSEL KATKI VE DESTEK SUNANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

ÇYDD Genel Başkanı Prof Dr Ayşe Yüksel, derneğin bugüne kadar birçok öğrenciye destek sağladığını belirterek, katkı sunan herkese teşekkür etti. ÇYDD Genel Başkanı Yüksel, “Cumhuriyet değerlerini, Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve ulusa ulaşmak amacına hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz” diye konuştu. Derneğin Kayseri yönetimine başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür eden Yüksel, aynı zamanda Derneğin kurucularından ve ilk Genel Başkanı olan Prof Dr Türkan Saylan’ın bu uğurda verdiği mücadeleye de dikkat çekerek, “Hayatını bu mücadeleye adayan Türkan Saylan’ı saygıyla anıyoruz. ÇYDD ile Türkan Saylan hep yaşayacak” şeklinde konuştu.

GENÇ: SORUNUN DEĞİL, ÇÖZÜMÜN PARÇASI OLACAĞIZ

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kayseri Şubesi Başkanı Seval Genç de her konuda kendilerine destek olan Başkan Yüksel ve yönetimine, hayırseverlere teşekkür etti. “Sorunların değil, çözümün bir parçası olmak” için hep birlikte mücadele verdiklerini dile getiren Başkan Genç, Dayanışma Gecesiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Bu güzel ülkemizin hak ettiği çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Her bir vatandaşımızın hukuksal, siyasal, ekonomik, kültürel, toplumsal, fiziksel konumunun gelişmesi ve insan hakları, özgürlüklerinden yararlanmaları için üzerimize düşeni her koşulda yapacağız” diye konuştu.

KAYSERİ’DE KISA ZAMANDA GÜZEL İŞLER BAŞARDIK

Kısa zamanda güzel işler başardıklarını da kaydeden Genç, gecede yaptıkları çalışmalar hakkında da davetlileri bilgilendirdi. Genç, önümüzdeki günlerde de eğitime yönelik çalışmalara devam edeceklerine vurgu yaparak, kendilerine bu konuda destek ve katkı sunanlara teşekkür etti.

DERNEĞE SÜREKLİ BAĞIŞ YAPAN İSİMLERE PLAKET VERİLDİ

Diğer yandan yoğun ilginin olduğu ÇYDD Dayanışma Gecesi’nde, derneğe sürekli bağış sağlayan; Samet Koç, Murat Kantarcı, Zafer Kiraz, Nurdan Everekli ve Ayşe Özkan’a da günün anısına plaket verildi. Anlamlı ve renkli görüntülere de sahne olan ÇYDD Dayanışma Gecesi müzik ve dans gösterisiyle son buldu.