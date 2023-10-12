ÇYDD Kayseri ilk yaşını kutluyor

11 Ekim 2022 yılında açılan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kayseri Şubesi, kuruluş yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutluyor. Açılışından bu yana çok sayıda öğrencinin eğitimine destek veren ÇYDD Kayseri Şubesi 6 Şubat depreminde de üstüne düşeni yapmaya çalıştı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü gibi anlamlı bir günde faaliyete geçen Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kayseri Şubesi, Cumhuriyetimizin 100. Yılı etkinliklerinde de aktif rol almaya devam edecek. Bu kapsamda 14 Ekim Cumartesi günü İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi, emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu’nun konferans ve imza günü etkinliğini gerçekleştirecek olan ÇYDD Kayseri Şubesi hız kesmeden 4 Kasım tarihinde de bursiyer öğrencilerini Anıtkabir’e götürecek.

Kuruluş yıldönümü nedeniyle bir açıklama yapan ÇYDD Kayseri Şube Başkanı Seval Genç, 11 Ekim Dünya Kız çocukları gününü kutladı. Dr. Naim Babüroğlu’nun “Cumhuriyet ve Atatürk” konulu konferansına halkımız davet eden Genç, Babüroğlu’nun konferans sonrasında kitaplarını imzalayacağını ifade etti.

Genç yaptığı açıklamada ; “ 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz şubemiz hızla başladığı çalışmalarına devam etmektedir. Açılışımızdan kısa bir süre sonra meydana gelen 6 Şubat depreminde şube olarak üstümüze düşeni yaptık. Deprem mağduru öğrencilerimize eğitim yardımı vermeye başladık. Şimdi ise Cumhuriyetimizin 100.yılında yapabileceğimiz faaliyetlere odaklandık. Temel felsefemiz olan özellikle kız çocuklarının eğitime kazandırılmasında devam ederken, diğer yandan da toplumu bilgilendirme, aydınlatma konularında önemli isimleri Kayserili vatandaşlarımızla buluşturacağız. 14 Ekim’de Dr. Naim Babüroğlu’nun konferans ve imza günü ile başlayacağımız etkinlikler devam edecektir” dedi.